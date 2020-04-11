KTM, 790 ADV modellerini ABD’de geri çağırdı

En popüler kask üreticilerinden biri olan Fransız üretici Shark, LED aydınlatmalara sahip yeni kaskı olan Skwal 2 modelini satışa sundu. Shark, LED aydınlatmalara sahip olan bu modelde, özellikle gece sürüşlerinde diğer sürücüler tarafından fark edilirliğinizi arttırarak daha güvenli sürüş yapabilmeyi vadediyor.

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Shark Skwal 2 modeli neler sunuyor

Daha önce Skwal modeliyle aynı denemeyi yapan Shark markası bu modelde istediği başarıyı yakalayamamıştı. Skwal’ın gerek pahalı oluşu, gerekse LED aydınlatmaların yeterli parlaklık sunamamasından dolayı satışlar iyi gitmemiş; Skwal 2 modeline dair çalışmalar da bir süre de olsa rafa kaldırılmıştı. Şimdi Skwal’dan çıkardığı dersler ile daha iyi bir kask ürettiği iddiasında olan Shark, yeni eklediği daha büyük ve daha parlak LED modülleri ile Skwal 2’yi satışa sundu. Skwal 2 modelinde LED’lerin tam şarjda 8 saatlik bir kullanım ömrü var. Öte yandan LED’lerin belirli aralıklarla yanıp sönmesini sağlayan bir mod da mevcut. Kaskı bu modda kullanırsanız ise 12 saatlik bir batarya ömrü sunabiliyor. Yani bu demek oluyor ki Skwal 2 modeli, tam gecelik bir gece yolculuğunu çıkartabilmeniz için yeterli batarya kapasitesine sahip. Şarjınız bittiğinde ise bir USB kablosu yardımıyla, kaskınızı kolayca şarj edebilirsiniz. LED’lerin yerleşimi ise; çene, alın, ve kafa arkası olmak üzere üç ayrı bölgeye yapılmış.

D.O.T. güvenlik sertifikasına sahip olan bu kask, dış kabuk yapısı olarak termoplastik bir malzeme kullanıyor. Gerekli güvenlik standartlarını karşılasa bile; biz termoplastik kabuklu bir kask kullanmanızı çok da tavsiye etmiyoruz. Bunun sebeplerini ise termoplastik, polikarbon, fiber, kompozit, karbon kask yapıları konusunda yazacağımız ayrı bir rehberde anlatacağız. Konuya geri dönecek olursak, Skwal 2’de kabuğun alt tarafında EPS ve açılıp kapanabilir dahili güneş vizörü mevcut. Ön ve arkadaki açılıp kapanabilir hava girişleri ile makul bir hava sirkülasyonu sunan kask, interkom kurulumu için gerekli yapıya da sahip.

Farklı desen seçeneklerinin yanı sıra, beyaz ve yeşil olmak üzere 2 farklı LED rengi seçeneği de mevcut olan kaskın, Amerika Birleşik Devletleri’nde satış fiyatı 259.99 Dolar olarak açıklandı. Eleştirecek olur isek yine bir Shark klasiği olarak, fiyat performans dengesinden uzak bulduğumuz bu kaskın, termoplastik kabuğa sahip olması yetmiyormuş gibi; Shark tarafından ne kadar, daha büyük ve parlak LED’ler kullanıldığına dair pazarlama yapılsa da, bizce yine yetersiz bir aydınlatmaya sahip; fiyatı ise, olması gerekenin çok çok üstünde.

Siz ne düşünüyorsunuz? Siz Shark’ın Skwal 2 modelini almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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