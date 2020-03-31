Husqvarna modellerinde yaşanan problem, KTM’yi karıştırdı

Maalesef yeniden bir geri çağırma haberini sizlerle paylaşıyoruz. Bu kez söz konusu geri çağırma, İsveçli üretici Husqvarna tarafından yapıldı. Bildiğiniz üzere Husqvarna markası geçtiğimiz yıllarda KTM tarafından satın alınarak KTM bünyesi altında çalışmaya başlamıştı. Husqvarna modellerinde yaşanan problem benzin sızıntısı ile alakalı.

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Husqvarna Vitpilen 701 ve Svartpilen 701 modellerinde, olası benzin sızıntısı problem yaratabilir!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Trafik Güvenliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018-2020 arasında üretilen Husqvarna Vitpilen 701 modelleri ve 2019-2020 yılları arasında üretilen Husqvarna Svartpilen 701 modellerinde; benzin sızıntısı problemi yaşanabileceği belirtildi. Olası en kötü senaryoda bu benzin sızıntısı, yaralanmalarla ve hatta benzinin alev almasıyla sonuçlanabilecek daha kötü senaryolarla sona erebilir. Eğer bu modellerden birini kullanıyorsanız, ve depo etrafında burnunuza gelen bir benzin kokusu varsa; size en yakın Husqvarna veya KTM servisine danışmanız faydalı olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, bayilerde bu iki modelin satışı ve dağıtımı durduruldu. Firma, Mayıs ayına kadar problemin kaynağını çözüp; gerekli düzeltmelerin yapılması için 15 Mayıs gibi modelleri servislere geri çağırmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de motosiklet sektöründe başta Yamaha ve BMW olmak üzere birçok geri çağırma işlemine tanıklık ettik. Firmaların sattıkları modellerde oluşan hataların arkasında durarak; kullanıcıları mağdur etmeden, ücretsiz bir şekilde çözüm sunmalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Dileriz ki ülkemizde, Husqvarna ve KTM’nin de bu duruma reaksiyonu aynı şekilde olur.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!