Türkiye, kripto varlık yasası için yeni bir çağın eşiğinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kripto varlık yasası ele alınarak, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin genel görüşmeleri tamamlandı. Bu önemli adım, kripto varlık platformlarının faaliyetlerini düzenleyen ilk kapsamlı düzenleme olarak tarihe geçecek. Meclisteki farklı siyasi partilerin ve milletvekillerinin görüşleri, yasanın nihai haline şekil veriyor.

Kripto varlık yasası için ne dediler?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, teklifin kripto varlık platformlarının faaliyetlerini düzenleyen bir çerçeve sunduğunu ve ilerideki düzenlemeler için temel oluşturacağını belirtti. “Bu teklif kapsamında kripto varlıklar ülkemizde ilk defa yasal bir çerçeveye kavuşmuş olacak,” diyen İleri, yasanın sektörde düzenlemeler için ilk adım olduğunu vurguladı.

Yasa teklifi üzerinde farklı siyasi partilerden çeşitli görüşler dile getirildi. Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, yasanın aceleyle hazırlandığını ve hükümetin bu yasayla kaynak yaratma amacında olduğunu ileri sürdü. “Hükümet gözlük takmış ve kaynak para nereden çıkabilirim diye baktığı için bu yasa geliyor,” diyen Çalışkan, eleştirilerini dile getirdi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale ise kripto varlık üretiminin maliyetine dikkat çekerek, “Ethereum üretmenin büyük bir maliyeti var. Şu an 1 Bitcoin’in üretim maliyeti 15-20 bin dolar civarında. Bunlarla ilgili bir mevzuata ihtiyacımız var. Türkiye’de bir kripto varlık üretimi olmalı,” şeklinde konuştu. Bu, Türkiye’de kripto varlık üretiminin desteklenmesi gerektiğini savunan önemli bir görüş olarak öne çıkıyor.

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Saadet Partisi Milletvekili Selim Temurci ise küçük yatırımcıların korunması gerektiğini, ancak büyük yatırımcıların kazançlarının vergilendirilmesi gerektiğini savundu. “Küçük yatırımcıyı koruyalım ama kripto paralardan olağanüstü paralar kazanan büyük yatırımcıların karlarının mutlaka vergilendirilmesi lazım ve ayrı bir kripto vergi kanununa ihtiyacımız var,” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kripto piyasasında uygulanacak vergi oranlarının bankacılık sisteminde uygulanan %5 gibi yüksek oranlarda olmaması gerektiğini savundu. “Vergi boyutu önemli. Bankacılık sistemimizde uygulanan %5 gibi BSMV oranı var. Ben bunun kripto piyasası için yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama binde 2 ila binde 6 arası bir oran uygulanabilir,” şeklinde önerisini dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız, uluslararası düzenlemelerle ilgili bilgi vererek, Almanya’nın AB direktifleri çerçevesinde düzenlemeler yaptığını ancak henüz kanunlaşmadığını belirtti. “ABD’de senato ve kongrenin gündemlerinde kripto varlıklar bulunuyor ama yine çeşitli kararnamelerle süreci yürütüyor ve bir kot kanuna sahip değiller,” dedi. Bu görüş, Türkiye’nin uluslararası normları takip etmesi gerektiğine işaret ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kripto varlıkların sosyal etkilerine dikkat çekerek, “Kripto, kolay yoldan zengin olacağım derken çoğu kişinin battığı, hatta bazen de intihar ettiği karanlık bir ortam,” ifadesini kullandı. Ağbaba, kripto varlıkların risklerine ve bu alandaki düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.

TBMM’deki görüşmelerin ardından, kripto varlık yasası konusunda Türkiye’nin atacağı adımlar merakla bekleniyor. Yasayla birlikte, kripto varlık platformları yasal bir çerçeveye oturtulacak ve sektördeki faaliyetler düzenlenecek. Farklı siyasi partilerin görüşleri ve önerileri, yasanın daha kapsamlı ve adil bir şekilde şekillenmesine katkı sağlıyor. Bu yeni düzenleme, Türkiye’de kripto varlık piyasasının geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak.