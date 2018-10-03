Astralis’in şampiyon olduğu BLAST Pro Series İstanbul nasıl geçti? (VİDEO)

29 Eylül tarihinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen dünyanın en önemli espor etkinliklerinden olan BLAST Pro Series’in şampiyonu bir maç dışında tüm maçlarını kazanan Astralis oldu.

Ülkemizden Space Soldiers’ı da canlı canlı görüp desteklediğimiz etkinlikte MiBR’dan Tarık’ı da görme şansına eriştik. Peki, Gaming in Turkey tarafından ülkemize getirilen Türkiye’nin ilk uluslararası espor turnuvası olan BLAST Pro Series nasıl geçti?

Detaylarını Aydoğan aktarıyor. İyi seyirler…

Astralis vs. MiBR fimnali; https://youtu.be/QUx9JUcG1bQ

BLAST Pro Series YT; https://www.youtube.com/channel/UC9k–dE_UE0Faxzgb_DDkYQ

BLAST Pro Series İstanbul nasıl geçti? (VİDEO)