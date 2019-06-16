Korkusundan faturalı hat alamayan adam – Operatör Sohbetleri #2

Operatör Sohbetleri serimizin ikinci konuğu Baran Yeltekin oldu. Baran Bey, üç operatörle de farklı olaylar yaşamış. Bu videomuzda, yaşadığı tüm bu deneyimleri değerlendirdik.

Şu anda Turkcell operatörünü kullanan ve çekim kalitesi ile servislerinden memnun olduğunu belirten Baran Bey, buna rağmen daha önce yaşadığı beklenmeyen fatura tutarları nedeniyle hattını TL yükleyerek kullanıyor. O nedenle de aylık harcaması 150 TL’yi bulabiliyor. Avea’nın Türk Telekom’a geçiş sürecinin yaşandığı günlerde, “borcu yoktur” kağıdı almasına karşın bir borç çıkarılmış ve haciz kağıdı iletilmiş.