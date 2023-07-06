Kompakt amiral gemisi geçtiğimiz senelerde birçok kişi tarafından sevilse de, son zamanlarda insanların büyük batarya ve büyük ekran sevdası sebebiyle bu tarz telefonlar yok olmaya yüz tuttu. Ancak bu segmenti unutmayan bir marka var: ASUS.

ASUS, ZenFone serisiyle eskiden ülkemizde yer alıyordu. Ancak sonrasında ülkemizden telefon pazarı olarak çekilince yeni nesil akıllı telefonlarını göremez olduk. Fakat ASUS, ZenFone serisi akıllı telefonlarını hala üretmeye ve tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sene ZenFone 9 serisiyle başlayan kompakt amiral gemisi, bu sene de 10 serisiyle devam ediyor. Bir amiral gemisi telefonda aradığınız tüm özellikleri içerisinde barındıran telefonda kulaklık girişi bile yer alıyor!

Peki siz ASUS ZenFone 10 hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkemizde ASUS tekrardan telefon pazarına giriş yapsa bu modeli tercih eder miydiniz? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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