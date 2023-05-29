Bu videoda realme markasının en özel telefonlarından birisi olan realme 10 Pro Coca-Cola Edition modeline yakından bakıyoruz. Telefonun tasarımı aslında boyutları itibariyle standart realme 10 Pro modeli ile aynı olsa da görünüş itibariyle bu özel seri telefon çok farklı duruyor. Siyah ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu, simetri hastalarının hoşuna gidecek detayları bulunan telefon kullanıcısına neler sunuyor gelin hep beraber göz atalım.

realme 10 Pro Coca-Cola Edition Teknik Özellikleri:

Tasarım: 163.7 x 74.2 x 8.1mm

Ekran: 6.72 inç IPS LCD 120Hz FHD+

İşlemci: Snapdragon 695 5G (6nm)

RAM/Depolama: 8GB / 128GB

Batarya: 5000 mAh 33W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G, NFC

realme 10 Pro Coca-Cola Edition hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Telefonu beğendiğiniz mi? Siz olsanız satın alır mıydınız? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmyın. İyi seyirler.

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