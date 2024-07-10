Koenigsegg, türünün tek örneği olan Chimera’yı tanıttı ancak Jesko hakkında verdiği eski sözü de yerine getirmeyi ihmal etmiyor. En yüksek hız denemesi henüz gerçekleşmemiş olsa da, yapılan matematiksel hesaplamalar olumlu görünüyor. Şasi dinamo testi, Jesko Absolut’un dokuzuncu viteste devir sınırlayıcıya ulaşmadan önce 500 km/saat hızı aştığını gösterdi. Bu, daha yüksek hız potansiyelinin olduğunu işaret ediyor.

Koenigsegg Jesko matematiksel olarak 500 km/sa hıza ulaşabilir

Bu açıklama, Christian von Koenigsegg tarafından Top Gear podcast’inde yapıldı. Peki neden Koenigsegg Jesko Absolut henüz gerçek bir en yüksek hız denemesi yapmadı? Bunun iki temel nedeni var: doğru lastikleri bulmak ve Koenigsegg Jesko Absolut’un yüksek hızda test edilebileceği yeterince uzun ve boş bir yol bulmak. Şirket başkanı, bu testin “yakında gerçekleşmesini” umduğunu belirtti, ancak kesin bir tarih vermedi.

Koenigsegg Jesko Absolut, Mart 2020’de piyasaya sürüldüğünde Koenigsegg, bu modelin markanın şimdiye kadar ürettiği en hızlı otomobil olacağını söylemişti. Hedefleri arasında 300 mil/saat (yaklaşık 482 km/saat) hız sınırını aşmak ve potansiyel olarak Bugatti Chiron Super Sport’un 304,77 mil/saat (yaklaşık 490 km/saat) hız rekorunu kırmak vardı. Jesko Absolut’un maksimum hız yetenekleri henüz test edilmemiş olsa da, zaten birkaç rekora sahip. 250 mil/saat (yaklaşık 402 km/saat) ve 400 km/saat hızlara ulaşan en hızlı seri üretim otomobil unvanlarına sahip. Ayrıca 0-250-0 mil/saat (yaklaşık 0-402-0 km/saat) ve 0-400-0 km/saat testlerinde de diğer araçları geride bırakıyor.

Christian von Koenigsegg, Jesko Absolut’un 1.578 beygir gücü ve 1.106 pound-feet (yaklaşık 1.500 Nm) torkunu nerede test edeceklerini tam olarak açıklamadı. Muhtemelen halka açık bir yolun kapalı bir bölümü kullanılacak. Belki de Almanya’nın ünlü Otobanı?

Bu görkemli otoyol, Bugatti Chiron’un otoyolu kapatmadan saatte 257 mil (yaklaşık 414 km/saat) hızla yapılan birkaç denemesine ev sahipliği yapmıştı. Ancak, saatte 300 mil (yaklaşık 482 km/saat) hıza ulaşmak çok daha zor bir hedef. Ayrıca Koenigsegg’in otobanın bir bölümünü kapatmak için Alman yetkililerden izin alması gerekecek.

2017 yılında, Agera RS’nin halka açık bir yolda 285 mil/saat (yaklaşık 458 km/saat) hıza ulaştığını hatırlatmakta fayda var. Bir müşteriye ait olan bu araba, fabrika sürücüsü Niklas Lilja tarafından Nevada otoyolunun kapalı 18 millik (yaklaşık 29 kilometrelik) bir bölümünde yapılan iki denemede ortalama 277,9 mil/saat (yaklaşık 447 km/saat) hıza ulaştı.

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Andy Wallace’ın kullandığı Chiron Super Sport, 2019 yılında Almanya’daki Ehra-Lessien test pistinde 304,77 mil/saat (yaklaşık 490 km/saat) hıza ulaşmıştı. Ancak bu yüksek hız denemesi tek yönde yapıldığı için Guinness tarafından resmi bir rekor olarak onaylanmadı.