Çinli otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor haberi kısa sürede gündem oldu. BYD Türkiye fabrikasının ardından, bir başka Çinli otomotiv devi SWM Motor da Türkiye planlarını detaylandırdı. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, Türkiye’de üretim yapmak için başvurularını tamamladı. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group’tan yapılan açıklamaya göre, SWM Motor, 2023 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarını, global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirledi. Çinli otomobil devi Türkiye’de üretim yapmak için kolları sıvadı.

Çinli Otomobil Devi Türkiye’de Üretim İçin Başvurularını Tamamladı

Çinli otomobil devi SWM Motor, kısa süre önce Türkiye pazarında G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle Türk tüketicisinin karşısına çıktı. Haziran ayı itibarıyla G05 isimli yeni D segment SUV modeliyle ürün gamını genişleten Çinli otomobil devi Türkiye’de üretim için başvuruda bulundu. ATMO Group, bu üretim girişimiyle agresif büyümesini yeni bir seviyeye taşıdı.

ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, markaya Türkiye’de ilginin yoğun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “ATMO Group olarak Türkiye’de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye’deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Türkiye’de üretim için aylar öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır.”

Anton Chernov, Türkiye’de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, “Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz.” dedi.

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise Türkiye’de markaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, “Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye’de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye’deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Çinli otomobil devi Türkiye’de yatırım planları yaparken, bu adımın Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkileri olacağına şüphe yok. Bu yatırım, yalnızca yeni iş imkanları yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü de artıracak. Özellikle elektrikli ve hibrit araç üretiminde yapılacak yatırımlar, Türkiye’yi bölgesel bir üretim merkezi haline getirme potansiyeline sahip.

Ancak, bu sürecin başarılı olması için devlet desteği ve yerel işbirlikleri kritik öneme sahip olacak. Çinli otomobil devinin iddialı üretim hedefleri ve geniş ürün yelpazesi, Türk tüketicileri için yeni ve heyecan verici seçenekler sunacak. Bu gelişme, aynı zamanda Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde dönüşüm geçirdiği bir dönemde, çevre dostu araçların yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak. BYD Türkiye yatırımının ardından bu haber de otomotiv sektörüne rahat bir nefes aldıracak.

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