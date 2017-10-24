KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’na Son Katılım Tarihi 30 Kasım!

Türkiye Bilişim Vakfı’nın düzenlediği, Türkiye’nin ilk matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları olan KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın başvuru süresi 30 Kasım 2017 tarihinde doluyor!

Matematik ve Fen Bilimleri alanında kendine gücenen kişiler için hazırlanan KOD Ödülleri, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamaile beraber yeni kuşakları özendirmek amacıyla düzenlenmekte. Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsoru olduğu etkinlik, aynı zamanda bu alanda ilk olmayı başarıyor.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Alışkanlıklarımıza göre oyun ve eğitim birbirine genellikle ters düşmüştür. Bugün eriştiğimiz teknolojik düzey, oyunu, özellikle fen ve matematik eğitiminde, kuralları ve formülleri ezberlemekten çok daha öteye, keyif alarak kullanabilme olanağını sağlıyor. Matematik, fen ve teknoloji, anlaşıldıkça anlam kazanır, anlam kazandıkça da sevilir ve ilgi duyulur, sevildikçe de beceri düzeyi artar. Oyunlaştırma bu açıdan eğitim için çok güzel fırsatlar yaratıyor. Bu becerilerin, çocukların ve gençlerin alışkın oldukları oyun yöntemiyle öğretilmesi ise yenilikçi bir yaklaşım. Ülkemizin bir bilgi toplumu niteliği kazanmasını vizyon ve misyon edinmiş olan Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bu yenilikçiliğin sağlayacağı katma değerle, eğitim düzeyimize yenilikçi bir katkı yapmayı amaçlıyoruz.” diyerek yarışmanın önemini belirtti.

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Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ise “Eğitim alanında oyunların kullanılarak hem eğlendiren hem de öğreten içerikleriyle önemli bir fark yaratacak projeleri değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek heyecanını dile getirirken yarışmadaki ödüllerin toplam 70 bin Türk Lirası’nı bulacağı bilgisi de veriliyor. arışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Tonguç İbrahim Sezen, Adapazarı Enka Okulları Müdürü Dr. Özlem Mecit ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan yer alıyor.

Hardware Plus’ın sponsor olarak yer aldığı bu etkinlik ile ilgili detaylı bilgiyi www.kododulleri.com/ adresinden öğrenebilirsiniz.