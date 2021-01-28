İpuçları
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
Günümüz dünyası akıllı cihazların dönemi olarak dikkat çekiyor. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı süpürgeler derken her şey akıllandı. Peki bu dönemde klasik saatlere para vermek mantıklı mı? Biz de bu videoda klasik saat yerine akıllı saat almak için 5 nedeni sıraladık.
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Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
1- Pil ömrü
Klasik akıllı saatler aylar süren pil ömrü ile bir avantaja sahip olsa da Watch GT 2 serisi 14 gün Watch Fit ise 10 güne varan pil ömrü sunuyor. Bu da akıllı saatler arasındaki en uzun sürelerden biri. İki hafta bir yaklaşık bir saat bile sürmeyen şarj ile uzun süreler kullanabilirsiniz.
2- Malzeme kalitesi
Bir diğer klasik saat tercihiniz premium tasarım ise bu ürünler gerçekten çok pahalı fiyatlara satılıyor, Watch GT 2 Pro bu noktadaki eksikliği kapatan yegane ürün. Safir cam yüzeyi ve titanyum çerçevesi ile şık ve bir o kadar da kaliteli bir ürün konumunda. Bir diğer yandan Watch GT 2 ve GT2e ürünleri paslanmaz çelik kasası ile geliyor.
3- Sağlık takibi ve Spor asistanı
Klasik saatleri akıllı saatlerden ayıran farklardan biri ise sağlık takibi yapabilen özellikleri. Nabız takibi, uyku izleme, SPO2 ölçümü, stres ölçümü yapabiliyorlar. Bu sayede hem günlük yaşantınıza hem de sağlık durumunuzu an be an takip edebiliyorsunuz. Spor yapanlar için 100’den fazla spor aktivitesini destekleyen GT 2 ailesinde yürüyüş, koşu, bisiklet ya da kapalı alanda, spor salonlarında yapılacak aktiviteler dahil olmak üzere tüm işlerde avantaj sunuyor. Yani, klasik saatlerde bulunan kronometreden daha fazlası var 🙂
4- Akıllı özellikler
Sonuçta bir akıllı saat ailesinden bahsediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler elbette akıllı saati akıllı saat yapan özellikler olsa da ekstra olarak GT 2, GT 2 Pro modellerinde bulunan çağrı cevaplama özelliği sayesinde telefonunuzdan gelen aramaları direkt olarak saatinizden cevaplanabilir. Bir diğer yandan dinlediğiniz müziği dirket olarak saatten kontrol edebilir, telefonunuza gelen bildirimleri saatten görebilirsiniz.
5- Her kişiye, tarza ve bütçeye uygun
Klasik akıllı saatlerde sürekli aynı tarzı kullanmanız gerekir. Yapabileceğiniz maksimum şey ise kordonu değiştirmek. Fakat GT 2 serisinde tarzınıza uygun yüzlerce saat arayüzünü değiştirir, kordon ve o gün giydiğiniz kıyafetinize uygun tamamlayıcı bir tarz oluşturun. GT 2 Pro, GT 2, GT 2e ve Watch Fit olarak klasik severler, sporcular, gençler gibi farklı tarzlara ve bütçelere göre saat seçiminizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
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İpuçları
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Mi 10T Pro bu geçtiğimiz dönemin en dikkat çekici telefonları arasında yer alıyor. Fiyat/performans noktasında zirveye oynayan telefonun 108 MP değerindeki kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Peki nasıl?
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Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Xiaomi Mi 10T Pro’da yer alan kamera modları ile birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Filtreler, uzun pozlama ve diğer özellikleri ile normalde defalarca profesyonel fotoğraf uygulamarı ile uğraşmadan kolayca fotoğraf çekebileceksiniz.
Cyberpunk, Altın Sarısı, Kara Buz gibi modları kullanarak birbirinden güzel fotoğrafları rahatça ve tek bir tuşa basarak çekmeniz mümkün. Detayları videomuzda.
Kamera Özellikleri
108MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera
Samsung HMX, 1 /1.33” sensör boyutu
0.8μm piksel boyutu, 4’ü 1 arada, 1.6μm Süper Piksel
30x’e kadar dijital yakınlaştırma
f/1.69, 7P lens, OIS, AF
13MP ultra geniş açılı kamera
1.12μm piksel boyutu, FOV 123°, f/2.4, 5P lens
5MP Makro kamera
1.12μm piksel boyutu,f/2.4, 3P lens, AF (2–10cm)
Genel
E-Devlet abonelik iptali nasıl yapılır? E-Devletten abonelik feshi (VİDEO)
E-Devlet abonelik iptali nihayet bugün itibarıyla hayatımıza girdi. Bu sayede e-devlet abonelik feshi arayüzü üzerinden, telefon ve internet gibi aboneliklerimizi fax çekmeye gerek kalmadan iptal edebileceğiz. Peki e-devletten abonelik iptali nasıl yapılır? Cevabı videomuzda!
Abonelik işlemlerinin iptali önceden nasıl oluyordu?
Bildiğiniz gibi tüketicilerin en çok dert yandığı konuların başında abonelik iptallerindeki zorluklar geliyordu. Çünkü abonelik oluştururken her şey çok kolay ilerlerken, iş iptale geldiğinde durum pek de benzer şekilde ilerlemiyordu. Özellikle yasada geçen faks çekme zorunluluğu günümüz şartlarına göre oldukça eski bir yöntem olarak kalıyordu. Neyse ki bugün itibarıyla bu zorluklar E-Devlet’e gelen yenilikle çözüldü.
E-Devlet abonelik iptali – E-devlet abonelik feshi nasıl yapılır?
Bu işlem için öncelikle e-devlet’e giriş yapmanız gerekiyor. Ancak güvenlik nedeniyle fesih işlemi yaptıracaksanız standart şifre ile giriş kabul edilmiyor. Bu işlem için kimlik kartı, mobil imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden birini seçerek giriş yapmanız gerekiyor.
Ardından şu ana anasayfanın hemen sağ alt bölümünde bulunan abonelik fesih görseline basmanız gerekiyor. Dilerseniz direkt olarak bu link üzerinden de ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Açılan sayfada Turkcell, Vodafone, D-Smart ve Digitürk gibi firmalarda aboneliğe sahip olup olmadığınızı kontrol edebilir, var olan aboneliğinizi de fesh edebilirsiniz. Eğer taahüt altında iseniz, abonelik iptalinden önce kullandığınız servisle iletişime geçerek size çıkarılacak cayma bedelini öğrenmenizde fayda var. Bunu öğrendikten sonra e-devlet üzerinden istenilen kişisel bilgileri girdikten sonra abonelik iptalini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca abonelik fesih başvurunuzun durumunu da, yine sonrasında e-devlet üzerinden kontrol edebilme imkanı mevcut.
İpuçları
Eski telefondan Oppo telefona nasıl geçilir? (Oppo Find X2)
“Nasıl Yapılır?” serimizde Oppo Find X2’yi ve dolayısıyla da Oppo ve Realme telefonlara geçiş sağlayan OPPO Clone Phone uygulamasına göz atıyoruz.
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Söz konusu OPPO Clone Phone yöntemi ile Android ve iOS cihazlardan kolayca tüm verilerinizi kolayca yeni Oppo ve Realme telefonunuza taşıyabilirsiniz.
*OPPO Clone Phone İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coloros.backuprestore&hl=tr İyi seyirler..
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Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
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