Piyasaya çıkalı beş yıl olsa da Fez hala daha indie puzzle-platform türünde en iyi oyunlardan bir tanesi ve büyük ihtimalle öyle de kalacak.

Fez mükemmel görünümü ve Disasterpiece tarafından yapılmış harika müzikleriyle bir çok oyuncunun kalbini kazandı. Oyun Xbox 360, PC, Mac ve PlayStation’a çıkmıştı. Oyunun geliştirici stüdyosu Polytron tarafından yapılan açıklamaya göre iOS sürümü de yakında geliyor.

Hem iPhone hem de iPad için çıkacak. Platformda kontrollerin nasıl olacağına dair bir bilgi yok. Ancak tıpkı alıştığımız gibi oyunda 90, 180, 270 derecelik açılarla dönerek farklı farklı maceralara açılacağımız kesin. Henüz oyunun iOS sürümünün ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok.