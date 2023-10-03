Huawei’nin amiral gemisi Huawei Mate 60 serisine güç veren en yeni 5G yonga seti, Kirin 9000s, oldukça dikkat çekiyor. Ancak bu çip hakkında pek çok söylenti ortaya çıktı. Bu söylentiler, çipin teknik olarak var olmaması gerektiği gerçeğiyle ilgili. ABD, Huawei’nin Kirin 9000 gibi gelişmiş çipleri üretmek için gerekli teknolojiye erişimini yasaklamıştır. Ancak Huawei, 14nm yonga setini kullanarak bu başarıyı yakaladı.

Tokyo merkezli elektronik araştırma firması Fomalhaut Techno Solutions’ın CEO’su Minatake Mitchell Kashio, Kirin 9000 CPU’sunun SMIC’in 14 nm süreci kullanılarak üretildiğine dair inancını paylaştı. Çipin performansını artırmak ve 7nm derecesindeki işlemcilere yaklaştırmak için özel tekniklerin kullanıldığını iddia etti.

Daha küçük bir işlem düğümünün işlemcinin performansını artırdığı bilinir. Yani 7nm işlemciler, 14nm işlemcilere göre daha iyi performans sergilerler çünkü daha küçük bir işlem düğümü, daha fazla transistör yerleştirilmesine olanak tanır.

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Kashio’nun bulguları, Techinsights’ın Kirin 9000’lerin SMIC’in 7nm (N+2) süreciyle üretildiği iddialarını çürütüyor gibi görünüyor. Ancak Kirin 9000s’in 14nm işlemcileri 7nm’ye yaklaştırmak için kullanılan teknikler hakkında ayrıntılı bilgi sunmuyor. Her halükarda, Kirin 9000s’in arkasındaki teknolojinin oldukça karmaşık olduğunu ve resmi ayrıntıların hala bulunmadığını belirtmek önemli.

Huawei’nin 5G yonga seti, teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi. Kirin 9000s, sekiz çekirdekli bir CPU ile hiper iş parçacığı desteği sunuyor ve bu, ARM tabanlı çiplerde bu özelliği sunan ilk çip olma özelliği taşıyor. Bu CPU, 2,62 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2,15 GHz hızında üç orta çekirdek ve dört verimlilik çekirdeği içeriyor.