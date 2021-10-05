Kırgızistan Hükümeti Kripto Madencileri İçin Elektrik Tarifesini Artırdı!

Kırgızistan hükümeti yakın zamanda elektrik ve ısıtma için Orta Vadeli Tarife Politikasını (MTTP) revize etti ve ülkedeki kripto para madencilik faaliyetleri için tüketilen elektrik tarifelerini %12,5 oranında artırdı.

Yetkililer, kripto para madenciliği sürecinde ihtiyaç duyulan büyük enerji tüketimi nedeniyle bu tür kararlar aldılar. İdare, Bakanlar kurulu tarafından onaylandıktan sonra 30 Eylül’de Elektriğe İlişkin Orta Vadeli Tarife Politikasını (2021-2025) açıkladı.

Kırgız hükümeti geçtiğimiz günlerde farklı tüketici gruplarını içeren elektrik tarifelerini ihtiyaçlarına göre güncelledi. Yetkililer, alkollü içeceğin imalat endüstrisi ve altın madenciliğinin yanı sıra kripto para madenciliği faaliyetlerini büyük güç tüketicileri olarak sıraladı. Hükümet bu tedbirler ile enerji sektörünün sürdürülebilir ve istikrarlı işleyişini sağlamaya çalışıyor.

Yetkililer, kripto para madenciliğinin elektrik oranlarına ilişkin aşağıdaki bir dizi düzenlemeyi uygulayacak. İlk olarak Kırgız makamları, revizyon şemasında dikkate alınan 14 gruptan biri olarak madencilik firmalarını veya kripto para firmalarını sınıflandırdı.

Kripto para madencilerinden tüketilen her kilovat saat elektrik için 2,52 Kırgızistan somu veya yaklaşık 0,03 dolar tahsil edilecek. Yetkililer, yeni tarife politikası kapsamındaki 2021-2015 dönemindeki dört yıllık ortalama yıllık enflasyon seviyesini yansıtacak şekilde fiyatları her yıl ayarlayacak.

Son olarak yetkililer, ülkedeki termik santrallerin ek işletme maliyetleri ve dağıtım maliyetlerine göre revize edilen tarifeleri güncelleyecek.

Gözden geçirilmiş tarife, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı’nın Ağustos 2020’de kripto para madenciliği için tüketilen elektriğin maliyetine %15 vergi uygulanması gerektiğini açıklamasının ardından yürürlüğe giriyor.

Kırgızlar Madencileri Çekiyor

Çin, bu yılın başlarında kripto para madenciliğini yasakladıktan sonra, Kırgızistan madencilik havuzlarının sıcak noktalarından biri haline geldi. Kırgızistan çekici bir madencilik destinasyonu olduğundan, kripto para madenciliği de bölgedeki enerji krizinin nedenlerinden biri olmaya başladı.

Dünya Bankası’nın son istatistikleri, ülkedeki nüfusun elektriğe erişiminin 2019’da 2017 ve 2018’e göre düştüğünü gösteriyor. Kırgızistan’ın yıllık enerji tüketimi 10,52 milyar kWh civarında.

Sonuç olarak Kırgızistan, kripto para birimi sektörünü düzenlemek için çaba sarf ediyor. Geçen yıl, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, yerel yatırımcıları korumak için kripto borsaları için lisans gereklilikleri getirdi.

Ağustos ayında, Kırgızistan’ın Finansal Piyasaların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi için Devlet Servisi, kripto para borsasına yasal statü vermek için yeni bir düzenleyici çerçeve getirdi. Yetkililer ayrıca, mevcut ALC (kara para aklamayla mücadele uyumu) ​​/ CFT (terörizmin finansmanıyla mücadele) önlemlerine uymak için kripto para birimi borsalarını düzenlemeyi amaçlayan bir taslak teklif ortaya koydular. Yeni çerçevenin, ülkenin ulusal bütçesi için yeni gelir kaynakları yaratacağı da tahmin ediliyor.