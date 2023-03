Nintendo’nun 2011 yılında Nintendo Wii için geliştirdiği Kirby’s Return To Dreamland bir kez daha geri dönüyor. Kirby’s Return To Dreamland Deluxe adı altında yenilenmiş grafikleri ile Nintendo Switch için geliştirilen oyun, pofuduk dostumuzu sevenlerin yüzlerini güldürüyor. Oynanış tarafında da bir takım optimizasyonlar barındıran bu oyunun incelemesine gelin hızlıca bir giriş yapalım.

Kirby’s Return To Dreamland Deluxe İnceleme

Kirby’nin Nintendo’nun kasıtlı olarak daha çocuk dostu franchise’larından biri olduğu aşikar. Kirby basit oynanış, minimal bulmaca çözme ve keşif tabanlı koleksiyonlarla tanınır. Hafif aksiyon platformlarına alışkınsanız, Kirby’s Return to Dreamland Deluxe’te meydan okuma yolunda pek bir şey bulmak zorunda değilsiniz. Kirby’nin stilistik açıdan en basit 2D macerası ve bu klasik Kirby tarzına hayran olanlar şüphesiz onu türünün en iyi görünümlü bulacaklar.

Kesinlikle en iyisini de oynuyor. Kirby, her biri temalı ve her biri klasik ve yeni düzinelerce düşmanla dolu 8 dünyada seviyelerde maceraya atılmalı. Temel olarak, Kirby’nin düşmanları yutarak sahip olduğu her kopyalama yeteneği, yeni Mecha ve Sand yeteneklerine ek olarak burada. Bir durum için birbirinin üzerine seçmek için asla büyük bir zorunluluk duygusu yoktur. Hepsinin 3 saldırısı var. Bunlar; bir standart, bir koşu ve bir yukarı veya aşağı saldırı arasında bir kombinasyon ve şarj.

Ama büyük ölçüde, çok fazla vurulmaktan kaybetmediğiniz sürece, denemek ve tutunmak veya bulmak istediğiniz kopyalama yeteneğiyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İlk etapta bu kadar çok seçenek mevcut olduğunda, oyunun size kalmış gibi hissetmesini sağlarken, aynı zamanda belirli zamanlarda belirli seçimler yaparsanız daha iyi yollar, koleksiyonlar veya başka bir şey bulacağınızı netleştirmek için dakikalar ayırır. Ayrıca, her şeyi arayan seviyelerde oynamayı veya istediğiniz hızda onları ateşe atmayı kesinlikle seçebilirsiniz. Oyunun belirli bölümleri geçmek için mücadele eden genç oyuncular için sunduğu artık düzenli Yardım Modu ile birlikte güzel bir erişilebilirlik bileşenidir.

Ana koleksiyon, 120 eksik gemi parçasıdır, oynamak ve bilet kazanmak için çeşitli kopyalama yetenekleri veya mini oyunlar için ek meydan okuma odalarının kilidini açmak için para birimi görevi görür. Bu biletleri toplamak ve Kirby’nin franchise’ın birçok arkadaşına ve düşmanına benzeyen maskelerin kilidini açmak için çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz oyunun ayrı bir mini oyun bölümü var. Hiçbir şey yapmazlar ama zamanınızı renklendirmek için giymesi eğlencelidir. Mini oyunlar gerekli değil. Ancak hepsi özellikle kişisel Gameboy Advance dönemimin klasik Kirby’s Dreamland mini oyunlarını anımsatıyor ve biraz veya çocuklarla eğlenceli olabilir.

Macera son patron savaşında bitmiyor. Yeni bir Megalor epilog bölümü, oyunun adını ve yükseltilebilir yetenekleri birleştiren tamamen farklı türde seviyelerde oynarken Megalor’un kontrolünü size sağlar. Kirby olarak oldukça fazla saat sonra oyunu karıştırır ve sadece ana oyunun sonunda kilidini açtığı için oyunu bitirmek için size bir şeyler verir.

Bir şey biraz rahatsız ediciyse, o da her zaman kontrollerin mümkün olduğunca sıkı olduğunu hissetmedim. Joystick’i sol ve sağ manevra için oynamak zor, bu Switch ile yaygın bir zorluktur. Ancak kontrol düğmelerini kullandığımda bile her zaman tire veya yön değişiklikleri tarafından kaydedilmiş gibi hissetmedim.

İlginizi Çekebilir: Metroid Prime Remastered İnceleme – Efsane Şimdi Nintendo Switch’te!

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe, birinci sınıf 2D Kirby platformudur. Görsel olarak stilize edilmemiş Kirby’nin aldığı kadar iyi, hayal edebileceğiniz her kopyalama yeteneğiyle dolu ve herhangi bir Nintendo oyununun olması beklendiği kadar güzel ve tatmin edici bir platform oyunu diyebiliriz.