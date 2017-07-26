Dünyanın önemli bellek üreticilerinden Kingston Digital Inc, Intel Xeon ile uyum içerisinde çalışabilen 8GB, 16GB ve 32GB Server Premier DDR4-2666 Registered DIMM modellerini resmen onayladı. 2017’de piyasaya sürülen en üstün sunucu mimarileri için inşa edilen bellek modülleri muazzam hızları ile dikkat çekiyor. Söz konusu hız, özellikle KOBİ’lerin pek çok sorununu temelden çözebilecek nitelikte.
Sürekli hızdan bahsettik durduk peki ünlü şirket nasıl bir performans vadediyor? Xeon büyük gücüyle birleşen bellek modülleri 2666MT/s’de çalışırken, her DIMM, 21.3GB/s’lik bir tepe bant genişliği sağlıyor.
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