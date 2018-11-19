Kingston IronKey D300 şifreli USB bellek yenilendi

Kingston IronKey D300 şifreli USB Flash sürücüsüne cihaz yönetimi ve güvenliğini geliştiren yeni özellikler eklendi. FIPS 140-2 Level 3 sertifikasına sahip olan IronKey D300 XTS modunda donanım tabanlı 256-bit AES şifreleme kullanılıyor. İki yeni özellik eklenen sıralı sürüm (D300S) ise sürücünün gelişmiş düzeydeki güvenliğini daha da ileri taşıyıp hassas verileri daha sağlam koruma altına almasını sağlıyor.

Kingston IronKey D300 neler sunuyor?

Benzersiz bir seri numarasına sahip olan IronKey D300S’nin üzerinde ise bir barkod yer alıyor. Ağ yöneticilerine sürücüyü bilgisayara takmadan kolaylıkla kodu okutabilme ve taratabilme imkanı sunan bu özellik; sürücü kullanıldığında, iade edildiğinde veya fiziksel denetim ya da donanımların varlık yönetimi işlemleri esnasında, süreçlerin daha verimli ve kolay halledilmesini sağlıyor. Bir diğer yenilik olan sanal klavye eklentisi ise kullanıcılara parolayı fiziksel klavye ile değil fare ile tıklayarak girme olanağı sunuyor. Böylece, D300S’i başka bilgisayarlarda kullanırken tuş bilgilerinin kaydedilme riskine karşı daha üst düzey bir koruma sağlanıyor.

Yeni seri sürücüler ayrıca, sürücü erişimini ve binlerce sürücünün kullanımını merkezi olarak yönetmeyi sağlayan IronKey EMS veya SafeConsole® by DataLocker³ ile yönetilebilir modeller (D300SM)1 şeklinde de sunuluyor.Bu serideki modeller, SafeConsole desteğine sahip ilk IronKey sürücüleri olma özelliği de taşıyor. SafeConsole yazılımını kuran kullanıcılar sürücülerini bu şekilde kullanbiliyor. IronKey D300SM serisinin ise 2019’un ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kingston IronKey D300 teknik özellikleri

Şifreli: Şifreleme sayesinde, parolayı bilmeyen kimse sürücüde sakladığınız verilere erişemiyor.

Şifreleme sayesinde, parolayı bilmeyen kimse sürücüde sakladığınız verilere erişemiyor. Sıkça talep edilen BT gereksinimlerini karşılar: IronKey D300, FIPS 140-2 Level 3 sertifikasına sahiptir ve TAA ile uyumludur. Böylece sürücünün kurumlar ve devletler tarafından en sık talep edilen BT gereksinimlerini karşıladığından emin olabiliyorsunuz.

IronKey D300, FIPS 140-2 Level 3 sertifikasına sahiptir ve TAA ile uyumludur. Böylece sürücünün kurumlar ve devletler tarafından en sık talep edilen BT gereksinimlerini karşıladığından emin olabiliyorsunuz. Binlerce sürücüyü kolayca yönetin: IronKey EMS veya SafeConsole ile erişim ve kullanım politikalarını tek bir noktadan uygulayabilir, binlerce sürücüyü kolayca yönetebiliyorsunuz.

IronKey EMS veya SafeConsole ile erişim ve kullanım politikalarını tek bir noktadan uygulayabilir, binlerce sürücüyü kolayca yönetebiliyorsunuz. Benzersiz Seri Numarası ve Taranabilir Barkod: Kullanım, iade ve fiziksel denetim esnasında yalnızca barkodu okutarak veya taratarak zamandan tasarruf edebiliyorsunuz.

Kullanım, iade ve fiziksel denetim esnasında yalnızca barkodu okutarak veya taratarak zamandan tasarruf edebiliyorsunuz. Arayüz: USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1 Kapasite 7 : 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB Hız8: USB 3.1 Gen 1: 4GB: 80MB/s okuma, 12MB/s yazma

8GB ve 16GB: 165MB/s okuma, 22MB/s yazma

32GB: 250MB/s okuma, 40MB/s yazma

64GB: 250MB/s okuma, 85MB/s yazma

128GB: 250MB/s okuma, 85MB/s yazma

USB 2.0: 4GB: 30MB/s okuma, 12MB/s yazma

8GB–128GB: 30MB/s okuma, 20MB/s yazma

Boyutlar: 3,06″ x 0,9″ x 0,47″ (77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm)

3,06″ x 0,9″ x 0,47″ (77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm) Su geçirmezlik: 4 ft’e (1,22 m) kadar, IEC 60529 IPX8 2 ile uyumludur.

4 ft’e (1,22 m) kadar, IEC 60529 IPX8 ile uyumludur. Çalışma Sıcaklığı: 32°F ila 140°F (0°C ila 60°C)

32°F ila 140°F (0°C ila 60°C) Depolama Sıcaklığı: -4°F ila 185°F (-20°C ila 85°C)

-4°F ila 185°F (-20°C ila 85°C) Uyumluluk: USB 3.0 ile uyumlu ve 2.0’a uygun

USB 3.0 ile uyumlu ve 2.0’a uygun Minimum Sistem Gereksinimleri: USB 3.0 ile uyumlu ve 2.0’a uygun Kullanım için iki (2) boş sürücü harfi gereklidir

Şunlara uygundur : Windows ® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x)

: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x) Standart Sürücü şunlara uygundur: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x – 10.14.x), Linux v.2.6x+ 6