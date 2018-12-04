Kim Honor 8X kullanmak ister?

“Kim kullanmak ister?” serimiz Honor 8X modeliyle geri döndü! Siz de 15 gün boyunca Honor 8X kullanmak ister misiniz?

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Serimize katılmak için bilmeniz gerekenler

Elimizdeki Honor 8X‘i 15 günlüğüne size verebilmemiz için tabii ki bazı şartlarımız var.

Öncelikle cihazı teslim almak ve 15 gün sonra geri vermek için İstanbul – Kavacık’taki ofisimize gelmeniz gerekiyor. Yani İstanbul’da oturmanız veya İstanbul’a gelebilir durumda olmalısınız.

Cİhazı teslim ederken 15 günlük deneyiminizi kameraların karşısına geçerek anlatmanız da gerekiyor. Bu da demektir ki 15 günlük deneyiminizi tüm dünyayla paylaşmayı peşinen kabul etmelisiniz.

Honor 8X’i 15 gün boyunca size emanet edebilmemiz için ersin@hwp com.tr adresine bir e-posta göndermenizi rica edeceğiz.