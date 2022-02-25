Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / Akıllı Telefonlar / Kim General Mobile GM 22 PRO Ekosistemi Kullanmak İster?

Akıllı Telefonlar

Kim General Mobile GM 22 PRO Ekosistemi Kullanmak İster?

Kim kullamak ister serimize bu sefer General Mobile GM 22 Pro ekosisteminde yapıyoruz. Eğer siz de eski bir cihaz kullanıyorsanız ve General Mobile ekosistemini kullanıp, deneyimleyerek, deneyimlerinizi bizimle ve takipçilerinizle paylaşmak isterseniz aşağıda formdaki bilgileri doldurarak serimize katılabilirsiniz.

General Mobile GM 22 Pro, GM Watch ve GM Pods 2 Pro ile ekosistemini deneyimlemek için doldurmanız gereken forma buradan ulaşabilirsiniz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjZpLYTMZywFTLcr1UvdjBGRIjxLZetb1y2ds710OoAQ1sg/viewform?embedded=true

#GeneralMobile #GM22Pro #KimKullanmakİster

Bunlar da ilginizi çekebilir
Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.