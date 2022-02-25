Kim General Mobile GM 22 PRO Ekosistemi Kullanmak İster?

Kim kullamak ister serimize bu sefer General Mobile GM 22 Pro ekosisteminde yapıyoruz. Eğer siz de eski bir cihaz kullanıyorsanız ve General Mobile ekosistemini kullanıp, deneyimleyerek, deneyimlerinizi bizimle ve takipçilerinizle paylaşmak isterseniz aşağıda formdaki bilgileri doldurarak serimize katılabilirsiniz.

General Mobile GM 22 Pro, GM Watch ve GM Pods 2 Pro ile ekosistemini deneyimlemek için doldurmanız gereken forma buradan ulaşabilirsiniz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjZpLYTMZywFTLcr1UvdjBGRIjxLZetb1y2ds710OoAQ1sg/viewform?embedded=true

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