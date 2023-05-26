VIVO, her zamana akıllı telefon sektöründe öncü markalardan birisi olmuştur. Katlanabilen akıllı telefon furyasında ise yatay olarak katlanabilen telefonlarıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise ilk defa dikey şekilde katlanabilen akıllı telefonu X Flip modeli ile kaşımızda. Markanın üst düzey teknolojilerini kullandığı bu telefon yurt dışında 800 dolar/800 euro bandında satışa sunuldu. Özellikle ARGE tarafında büyük yatırımlar yapılan katlanabilir bir telefonu bu fiyatla tüketicilere sunmak bu pazarda agresif bir şekilde yer alma gayesinin en büyük göstergesi. Peki VIVO X Flip kullanıcısına neler vadediyor, artıları ve eksileri neler, gelin bu videoda hep beraber göz atalım.

VIVO X Flip Teknik Özellikleri:

Tasarım

Açık: 166.4 x 75.3 x 7.8 mm

Katlanmış: 86.4 x 75.3 x 16.6 mm

Ekran

İç Ekran: 6.74 inç LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+

Dış Ekran: 3 inç AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM/Depolama: 12GB RAM 256GB Depolama

Kamera: 50MP + 12MP ZEISS Lens, T Kaplama

Batarya: 4400 mAh

Şarj: 44W :Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

Peki siz VIVO X Flip hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz katlanabilir bir akıllı telefon alacak olsaydınız bu telefonu tercih eder miydiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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