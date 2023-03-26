Xiaomi her daim yenilikçi bir markaydı. Birçok telefonunda bunu iliklerimize kadar hissettik. Mi 9T’de Pop-up kamera, Redmi Note 8’de giriş seviyesi için dört kamera ve dahası. Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisinin global lansmanını yapmıştı. Çinli şirket bu akıllı telefon için de inovatif bir etkinlik yaptı. Etkinlikte kendi Redmi Note serisi akıllı telefonunuzu tasarlayabiliyorsunuz.

Oyunda size seçenekler sunuyor. Bu seçeneklere göre Redmi Note serisi akıllı telefonunuzu konfigüre ediyorsunuz. Burada 2. seçeneği seçiyoruz yani ipeksi pürüzsüz ekran, hızlı şarj vs.

İstediğimiz parçaları seçip montajlıyoruz. Seçtiğimiz parçalar:

120 hz Super AMOLED ekran

MediaTek Dimensity 1080 yonga seti

50 MP birincil kamera

5000mAh pil

Devamında ise renk seçimi yapmamız isteniyor. Renk olarak da maviyi seçtik.

Akıllı telefon hazır. Xiaomi’nin bizim için önerdiği akıllı telefon Redmi Note 12 Pro 5G oldu. Her ne kadar oyunun ismi “Redmi Note Serisi – kendi telefonunuzu oluşturun” olsa da oyun size akıllı telefonunuzu özelleştirmeden çok size en uygun Redmi Note 12 serisi akıllı telefonu bulmayı sağlıyor. Günün sonunda ise oyunu oynayanlara “Redmi Note Advanced Engineer” ünvanı veriliyor. Bunun yanı sıra Redmi Note 12 serisine özel bazı kampanyalar bulunuyor. Bunlardan birisi Redmi Note 12 Pro+ 5G alımına Redmi Band 2 hediyesi. Diğeri ise Redmi Note 12 satın alımına Xiaomi’nin içerisinden özel hediyeler çıkan “MiStery Box” hediyesi.

Redmi Note 12 serisi ülkemizde satışa sunulacak ancak oyunun ülkemizde olup olmayacağı bilinmiyor.