Eğer bir oyun tutkunuysanız, kendi oyununuzu geliştirmek gibi düşüncelere sahip olabilirsiniz. Peki kendi oyununuzu nasıl geliştirirsiniz? Sorunun cevabını yanıtımızda bulabilirsiniz.

Bir oyun müdavimiyseniz ve oyunlarına fazlasıyla zaman harcadı iseniz, doğal olarak bazı oyunların bazı noktalarda “Burası fazlasıyla saçma olmuş, ben olsam çok daha iyi yapardım.” cümlesini içinizden geçirdiğinize eminiz. Lakin JavaScript ve Fortran gibi yazılım dillerine aşina değilseniz, bu eyleme kalkışırken neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz.

Oyun geliştirmek kolay değil. En azından eskisi kadar kolay değil. 35 yıl önce geliştirilen Atari 2600 oyunları sadece 4 KB’lik alan ile yetiniyorlardı. Günümüzün modern 3D oyunları ise 300 kişiden az olmayan ekipler talep ediyorlar.

Elbette amacımız bir Witcher 3 geliştirmek değil. Bu tür oyunların geliştirilme süreci uzun ve zorlu. Tek bir hata bile, büyük sorunlara oyunlara yol açabiliyor. En iyisi siz, daha basit mimarileri tercih edin. Cut The Rope ve Angry Birds gibi fenomenler, devasa iş gücüne ihtiyaç duymadılar. Bolca sabır, zaman ve emek gerekti ama asla 300 kişilik bir ekip gerekmedi. Kim bilir? Belki de gelecekte siz bunlara benzeyen bir oyun geliştirebilirsiniz. Size, bunu gerçekleştirmek için gerekli kısayolları sunuyoruz:

GameMaker: Studio

1999 yılında ilk kez piyasaya sürülen bu yazılım, modern oyun yapım yazılımlarının dedesi konumunda. Sade arayüz, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlasa da, uygulama muazzam bir derinliğe sahip. Pek çok kullanıcı oyun geliştirmek yolunda darboğaza yakalandı ve işin uzmanlarından yardım talep etti. Bu yazılımı hafife almamanızı öneriyoruz. GameMaker iki boyutlu oyunlar için geliştirildi. Araç seti; platform tutkunları ve kaydırmalı shoot-em up’lara kolayca uyum sağlıyor.

Kısacası GameMaker, geleneksel bir yazılım: Basit, güçlü ve şaşırtıcı derecede etkileyici. Bazı temel kavramları öğrenmeniz gerekiyor: Bir nesne, başka bir nesneye çarptığında ne olur? X / Y koordinatlarındaki grafiksel ögelerin anlamı nedir? Karakter animasyonlarından kaç kare vardır? Kontrol birimi nasıl oyuna hükmeder? Elbette bu eylemler başlarda sıkıcı gözükebilir lakin oyun geliştirmek istiyorsanız, ceremelerini de çekmek zorundasınız. Kısa süre içinde bu eylemler size basit ve eğlenceli gözükecek. Biraz sabırlı olun.

Kod yazmak istiyorsanız GameMaker harika bir aracı. Üstelik kendisi entegre olabilen GML programlama dili ile donatılmış. Yazılımı denemek ücretsiz olsa da tam sürüm için 99 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Uygulamayı denemek için şu bağlantıyı tıklayabilirsiniz: //www.yoyogames.com/gamemaker

Construct 2

Construct 2, GameMaker’in nostaljisi ile tamamen alakasız. Yeni ve sabırsız nesli teslim ettiğini söylesek yanlış olmaz. Ne de olsa uygulama 2011 yılında piyasaya sürüldü. Construct’un arayüz konusunda yeniliklerinden biri, oyun yapısı ve arka planda çalışan kodları bir araya getiren ayrı sekme “Etkinlik Sayfası”. GameMaker’ı kullanabilen her kullanıcı, Construct 2 mimarisinden kolayca faydalanabilir. Programlama dillerine daha az hakim olan kullanıcılar ise Construct 2 ile, GameMaker’a oranla çok daha rahatça çalışabilir. Elbette bu kolaylığın bir bedeli var: GameMaker 99 dolardan satışa sunulurken, Construct 2’nin fiyatı 129 dolar seviyesinde.

Uygulamanın deneme sürümünü şu bağlantıdan indirebilirsiniz:

//www.scirra.com/construct2/releases/r200/download