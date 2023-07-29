Katlanabilir akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor ve daha iyi hale geliyor. Birçok marka katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tüketicilerle buluşturdu. En son olarak da Samsung 5. nesil telefonları Z Flip5 ve Z Fold5 modellerini duyurdu. Peki katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar almak ne kadar mantıklı?

Bu videoda Eren katlanabilir ekranlı akıllı telefonların artı yönlerinden ve eksi yönlerinden bahsediyor. Artı ve eksi yönlerini tartarken kendi fikrini de belirtiyor. Peki siz olsanız katlanabilir ekranlı bir telefon kullanmak ister miydiniz? Ya da hali hazırda kullanıyor musunuz? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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