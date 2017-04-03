Kaspersky Enerji Altyapılarına Özel Koruma Sağlayacak

Kaspersky Lab’ın altyapı koruma sistemi ve enerji şirketleri için dikey gelişmiş paket olan Industrial CyberSecurity for Energy kullanıma açıldı.

Kaspersky Industrial CyberSecurity baz alınarak geliştirilen Industrial CyberSecurity for Energy endüstriyel altyapı koruma konusunda oldukça iddialı. Modern elektrik şebekeleri, entegre otomasyon ve kontrol fonksiyonlarına sahip olmakla beraber açık protokoller ile iletişim kurmaktadırlar. Bundan dolayı elektrik şebekelerine yönelik giderek artan tehditler için önlem almak her zamankinden önemli bir hal alıyor.

Şirketin son siber güvenlik konulu raporuna göre harici bulunan endüstriyel kontrol sistemi cihazlarının %92’si açık ve güvenli olmayan internet bağlantı protokolleri kullanıyor. Bu da suçlular için kolay ve karlı bir hedef anlamına geliyor.

Şirketin Altyapı Koruma Şefi Andrey Suvorov yaptığı açıklamada elektrikli cihazların otomasyonu, kontrolü ve korunması gibi durumların kapalı sistemler tarafından yürütülmediğini ve bu yüzden de potansiyel birer hedef haline geldiklerini belirtti. Enerji şirketlerinin giderek artan siyasal saldırılarla mücadele edebilmeleri için savunlamarını güçlendirmeleri gerektiğini ve olası bir kabus senaryosundan toplumun korunmasının şart olduğunu açıkladı.