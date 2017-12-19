Kaspersky ve Amerikan Hükümeti Arasında Sular Durulmuyor.

Kaspersky Lab, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın aldığı ve şirketin ürünlerinin federal kurumlarda kullanılmasını yasaklaması ardından kararı temyize götürüyor.

Kaspersky Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan güvenlik çözümleri üretmekte. ABD’nin son birkaç aydır Rus güvenlik şirketinin yazılımlarını federal kurumlarından çıkarmaya çalışıyordu. Bu isteği gerçekleştirmek için Kaspersky ve Rusya arasındaki yakın ilişki gösterilerek Kaspersky ürünlerinin federal kurumlarda kullanımı yasaklanmıştı.

Yazılımların sistemlerden kaldırılması için 90 gün süre verilirken bu süre sonunda hem sivil hem de askeri ağlardan kaldırılması gerekmekte.

Kaspersky kurucusu ve yöneticisi Eugene Kaspersky bu haksız kararın firma için saygınlık kaybına sebep olacağı ve diğer ülkeler için emsal karar sayılabileceğini belirtirken firmanın şeffaflığını ispatlamak adına kaynak kodlarını ABD ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtmiş ve bu girişimin başarısız olması ardından firma Washington ofisini kapatma kararı almıştı.

Firma bugün yaptığı açıklamayla ABD devlet kurumlarının şirketin ürün ve çözümlerini kullanmasını yasaklayan Bağlayıcı Faal Yönetmelik’e itiraz etmek ve anayasadan doğan adil yargılanma hakkını kullanmak amacıyla, Hukuk Usulü Kanunu uyarınca temyiz başvurusunda bulundu. Şirket, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın anayasaya aykırı kararının doğruluğu kanıtlanmamış ve kaynağı belirsiz haberler, ilgili iddialar ve söylentiler gibi taraflı ve teknik olmayan kaynaklara göre alındığını belirtiyor. Bunun yanı sıra ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, iddiaların aksini ispatlaması için şirkete gerekli adil yargılanma hakkını vermediği ve şirketin hatalı davranışına dair bir kanıt ortaya koymadığı dile getiriliyor.

Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky, “Kaspersky Lab’e iddialarla ilgili adil bir fırsat verilmediği ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın eylemini doğrulayacak hiçbir teknik kanıt sunulmadığından, bu konuda şirket için en iyisi kendisini savunmak olacaktır. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın kararı ne olursa olsun, biz asıl önemli olanı yapmaya devam edeceğiz: Dünyayı siber suça karşı daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl şekilleneceğini göreceğiz ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.