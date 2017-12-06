Karşınızda Qualcomm Snapdragon 845!

2018 yılı üst seviye telefonlarda sıklıkla göreceğimiz Snapdragon 845, bugün yapılan özel bir etkilikle tanıtıldı.

Uzunca bir süredir Qualcomm hegamonyasında ilerleyen mobil yonga setleri için yeni lider bugün itibariyle tanıtıldı. 2018 yılında göreceğimiz Samsung Galaxy S9, LG G7, HTC U12, Sony Xperia XZ2 gibi telefonlarda göreceğimiz S845, X20 LTE modem ve 10nm üretim teknolojisi ile beraber geliyor.

İlk olarak Xiaomi’nin Mi7’de bu yonga setini kullanacağını duyurmasıyla ilk durağı belli olan Snapdragon 845, Samsung tarafından üretilecek. Windows 10’a sahip birçok dizüstü bilgisayarda da göreceğimiz bu işlemci, yeni modemi ile 1.2 Gbps indirme, 150 Mbps yükleme hızına ulaşabiliyor.

Gün içinde daha fazla detaylı gelecek olan Qualcomm Snapdragon 845 için bilgiler geldikçe bu haberimizi güncellemeye devam edeceğiz.