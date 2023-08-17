OnePlus yeni amiral gemisi katili akıllı telefonu Ace 2 Pro modelini tanıttı. En dolu versiyonunun 550 Dolar olmasıyla dikkat çekiyor.

OnePlus Ace 2 Pro tasarım tarafında plastik bir çerçeveyle gelse de, Arka tarafındaki Gorilla Glass 5 koruması, ön tarafta da Asahi korumasıyla geliyor. Ekran tarafında 6.74 inç AMOLED 120Hz 1 milyar renk HDR 10+ destekli ekranı 1.5K çözünürlük sunuyor. 1200 nit normal, 1600 nit maksimum parlaklık seviyesi sunabiliyor. %100 DCI-P3 ve sRGB renk gamutunu destekleyen bu ekran, %93.9 ekran gövde oranına sahip.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alan telefonda Adreno 740 GPU yer alıyor. Üst seviye oyunlarda sorunsuz ve akıcı bir deneyim yaşatabiliyor. 12GB RAM 256GB / 16GB RAM 512GB / 24GB RAM 1TB seçeneklerle satın alınabiliyor. Akıllı telefonlarda olan şimdiye kadarki en büyük soğutma alanı (9140 mm2) ile fark yaratıyor. 15 farklı anten ile stabil WiFi bağlantısı sağlarken içerisinde WiFi 7 desteği bulunuyor. 120Hz’e uyumlu 100 tane hazır oyunda da destek sağlıyor. Android 13 tabanında ColorOS 13.1 arayüzünü kullanan telefon akıcı bir deneyim sunuyor.

OnePlus Ace 2 Pro, 50MP IMX 890 sensörünü kullanan ana kamerası iyi sonuçlar elde ederken 8MP geniş açı ve 2MP makro kamerası bulunuyor. Ön tarafta da 16MP kamerası yer alıyor.

Telefonun en dikkat çekici noktalarından birisi de bataryası. 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapan OnePlus Ace 2 Pro, 150W SuperVOOC ile 17 dakikada tam doluma ulaşıyor. Eğer başka bir PD şarj aletiyle şarj etmek isterseniz de 45W hıza kadar destek sağlıyor.

Bluetooth 5.3, Stereo Hoparlör, kızılötesi sensör, NFC ve 5G teknolojilerini barındıran telefon fiyat tarafında da çok iddialı. 12/256GB versiyon içim 2,999 yuan ($410/€375),

16/512GB versiyon için 3,399 yuan ($465/€425), 24GB/1TB en dolu versiyonu için de 3,999 yuna ($550/€500) fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

Peki siz OnePlus Ace 2 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Globale OnePlus 11T adıyla çıkması beklenen telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Oneplus #OnePlusAce2Pro #Android