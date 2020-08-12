Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek

Bugün itibariyle Microsoft, yeni nesil Xbox Series X oyun konsolunun Kasım ayında piyasaya sürüleceğini müjdeledi. Daha önce 2020 tatil dönemi olarak belirtilen çıkış tarihi son kararla Kasım ayı olarak belirlenmiş.

Firmanın tam bir tarih vermemesine rağmen, Kasım ayının ilk haftasında bir Xbox Series X lansmanı olacağı ve bu lansman ile beraber konsolun piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ancak yoğun pandemi sebebiyle bu tarih daha da ileriye ertelenebilir. Microsoft tarafından paylaşılan bir diğer detaya göre de, Halo Infinite’in 2021 yılına ertelendiği açıklandı. Bu habere göre, Xbox Series X AAA adı verilen konsol çıkış oyunu Halo Infinite ile beraber çıkış yapamayacak.

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Halo ile ilgili duyurunun ardından, Series X için optimize edilecek oyunlar için de açıklama yapan firma, 50’den fazla yeni oyunun konsol için geleceğini ayrıca 40’tan fazla oyunun da Xbox Games Pass içerisinde yer alacağını duyurdu. Mevcut optimizasyonlar 120 FPS desteği, DirectX ışın izleme teknolojisi ve daha hızlı yükleme ekranları gibi detayları içerecek. Yani Xbox, Xbox 360 ve Xbox One’daki geriye dönük uyumluluğa sahip oyunlar, Kasım ayında piyasaya çıktığında Xbox Series X’te de çalışacak. Ek olarak fiyatı konusunda herhangi bir detay belirtilmeyen konsolun ön siparişlere ne zaman açılacağı bilinmiyor.