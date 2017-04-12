Kanada Merkez Bankası’nın Konamili Göndermesi Çok Beğenildi

Konami’nin çok ünlü hile kodu internet ve oyun dünyasında neredeyse yayılmadık yer bırakmadı derken Kanada Merkez Bankası tarafından da kullanıldı.

İlk olarak Konami’nin NES platformunda, Gradius ile 1986 yılında hayatımıza giren hile kodu geliştiricilerden oyunculara bir yardım niteliğindeydi. Ancak o günden bu yana internette ve teknoloji dünyasında bir pop kültürü haline geldi. Son olarak bu hile kodu Kanada Merkez Bankası tarafından kullanıldı.

Kanada Merkez Bankası sitesine girip sırasıyla “üst, üst, alt, alt sağ, sol, sağ, sol, B ve A” tuşlarına basarsanız Kanada’nın milli marşının 8-bit versiyonu ile beraber sitenin ekranına yeni 10 dolarlık banknotların yağdığını göreceksiniz. Kanada’nın Konfederasyon ile 150. yılını kutluyor olmasının şerefine yapılan bu paralarda böylesine bir sürpriz görmek gerçekten hoş. Daha önce aynı kodu Facebook ve ESPN gibi siteler de kullanıcılarına sürprizler hazırlamak için kullanmıştı.