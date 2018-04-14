Kadınlar için teknoloji seferberliği

Türk Telekom’un kadınlara özel başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi’nin önemli ayaklarından biri olan Gezici Eğitim Tırı, ikinci sezonunda 24 il ve 34 farklı noktayı ziyaret edecek.

Geçen yıl 38 ili ziyaret eden ve yaklaşık 5 bin kadına ulaşan Türk Telekom’un Gezici Eğitim Tırı, 2018 sezonunu 16 Nisan’da Erzincan’da açıyor. Bu yıl 24 ilde 34 farklı noktayı ziyaret etmesi planlanan proje ile yeniden 5 bin farklı kadının daha teknoloji ile tanışması ve aktif olarak internet kullanmaya başlamasının sağlanması hedefleniyor.

Katılım sertifikası verilecek

Türk Telekom’un kadınların daha üretken bir şekilde teknoloji kullanmalarını sağlamak için başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi’nin en önemli ayaklarından biri olan Gezici Eğitim Tırı’nda kadınlara internet, e-Devlet ve mobil uygulamaların kullanımı ile birlikte sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda da eğitim verilecek. Gezici Eğitim Tırı, ziyaret ettiği her noktada Türk Telekom Akademi tarafından hazırlanan eğitimleri gönüllü kadınlar için günde iki farklı seansta tekrarlayacak. Böyle 24 farklı şehirde yaşayan kadınlar, kendilerine uygun olan saat dilimindeki eğitimlere katılabilecek.

Türk Telekom’un teknoloji eğitimine çocuğuyla birlikte gelmek isteyen kadınlar için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı da kurulacak ve eğitim sonrası tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” dağıtılacak.

Teknoloji Seferberliği eğitimlerine katılmak isteyen kadınlar, Türk Telekom’un web sitesi üzerinden Gezici Eğitim Tırı’nın programıyla ilgili bilgi alıp, kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca Türk Telekom’un bu projeye özel tahsis ettiği 0553 925 3939 ve 0553 926 3939 numaralı hatlarını arayarak da katılım hakkında bilgi alıp, rezervasyon yaptırabilecekler.

İnternetten satış yapma fırsatları öğretilecek

16 Nisan’da Erzincan’da başlayıp, 29 Haziran’da Kars’ta bitecek olan proje ile ilgili Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Geçtiğimiz yıl 38 ilde gerçekleştirilen ve 5 bin kişiye ulaşan projede toplam hedef 2 yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, ‘internette ben de varım’ diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkânlarını anlatacağız. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” dedi.