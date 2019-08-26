Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması: KADES (VİDEO)

Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması: KADES (VİDEO)

26 Ağustos, 2019 İnceleme, VİDEO

KADES isimli Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen acil yardım uygulamasını tanıtıyoruz.

İlginizi çekebilir; Kadına ve çocuğa şiddete engel olmak için KADES

Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması

KADES Android indir; https://hwp.to/KADESAndroid
KADES iOS indir; https://hwp.to/KADESiOS

Tamamen sosyal sorumluluk amaçlı hazırladığımız bu videoda TC. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması’nı tanıtıyoruz.

Son dönemde iyice artan kadına yönelik şiddet olaylarında müdahaleyi hızlandırmak amacıyla geliştirilen KADES ile kadınlar Android ve iOS cihazlarından tek tuşla şiddet görme ya da ihtimali olan durumlarda emniyet güçlerine anında bildirim sağlayabilirler.

Umarız hiçbir kadın bu uygulamayı kullanma gereksinimi duymaz…

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