Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması: KADES (VİDEO)

KADES isimli Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen acil yardım uygulamasını tanıtıyoruz.

İlginizi çekebilir; Kadına ve çocuğa şiddete engel olmak için KADES

KADES Android indir; https://hwp.to/KADESAndroid

KADES iOS indir; https://hwp.to/KADESiOS

Tamamen sosyal sorumluluk amaçlı hazırladığımız bu videoda TC. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması’nı tanıtıyoruz.

Son dönemde iyice artan kadına yönelik şiddet olaylarında müdahaleyi hızlandırmak amacıyla geliştirilen KADES ile kadınlar Android ve iOS cihazlarından tek tuşla şiddet görme ya da ihtimali olan durumlarda emniyet güçlerine anında bildirim sağlayabilirler.

Umarız hiçbir kadın bu uygulamayı kullanma gereksinimi duymaz…