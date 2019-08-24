Kadına ve çocuğa şiddete engel olmak için KADES

Son günlerde artan kadına ve çocuğa şiddet olaylarını üzüntüyle karşılıyoruz. Sizlerle bu duruma bir önlem olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) paylaşmak istiyoruz. KADES, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele etmek için bir nebze olsun yarar sağlıyor.

Apple Store ve Google Play Store’dan indirilebilen uygulama sayesinde kadınlar kendilerine uygulanan şiddet hakkında ihbarda bulunabiliyor.

Uygulamada acil destek hattı bulunuyor. Tc. Kimlik numarası girilerek aktivasyon kodu gönderiliyor. Bu kodla aktifleşen uygulama, tek tuşla paylaşılan konum bilgisi sayesinde 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi’ne ulaşıyor ve bildirilen konuma, en yakın ekip kısa sürede yönlendiriliyor. Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

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