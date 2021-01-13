Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor

Lenovo yeni Legion oyuncu laptop cihazlarını yakın zamanda tanıtacakken bunlardan önce sergilenen kablosuz şarjlı Legion H600 oyuncu kulaklık cihazı merak uyandırıyor. Kulaklıktan ayrı satılacak olan şarj istasyonu ise, istasyona asılarak şarj edilebilen kulaklık için oldukça önem teşkil edecek gibi duruyor.

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89 Dolar fiyatıyla Lenovo Legion S600 Gaming Station sadece kulaklığınızı değil, desteği olması durumunda telefonunuzu da 10W ile şarj edebiliyor. Bunun dışında desteklenen fare veya başka kablosuz cihazlar da bu istasyondan yararlanabiliyor. Astro A50 kulaklığı gibi ürünlerde de benzer teknolojiler gözlemlense de bu tip bir kablosuz şarj imkanı daha stabil bir deneyim sunabilir gibi. Çünkü her zaman açık bir şarj istasyonu imkanı veren Legion S600, kulaklığı asma işleviyle pratik bir kullanım sağlıyor. Asma özelliğinin nasıl çalışacağını denemeden tahmin etmek zor olsa da, piyasada benzer bir pratiklik sunan cihazın olmadığını belirtmek gerek.

Aynı zamanda orta segment oyuncu kulakları açısından da önemli bir seçenek oluşturabilecek kapasitede olan Legion H600 kulaklığı; 50mm ses sürücülerine ve 12m’ye kadar etkin 2.4GHz kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca sağladığı imkanlar arasında döndürülebilir kulak yastıkları, çevrilince sessizleştirilebilen bir mikrofon ve gürültü kontrolü de mevcut.

Lenovo Legion H600 ve S600 cihazları Nisan 2021 civarlarında denenebilir olacak gibi duruyor. Cihazların kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacakları hakkında daha net bir bilgiye de muhtemelen o zaman ulaşabiliriz. Ancak şimdilik kablosuz şarjlı kulaklık ve farklı cihazlar için bir istasyonun pratik bir şekilde kullanılabilmesi kulağa hiç de fena gelmiyor.