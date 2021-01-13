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Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Lenovo yeni Legion oyuncu laptop cihazlarını yakın zamanda tanıtacakken bunlardan önce sergilenen kablosuz şarjlı Legion H600 oyuncu kulaklık cihazı merak uyandırıyor. Kulaklıktan ayrı satılacak olan şarj istasyonu ise, istasyona asılarak şarj edilebilen kulaklık için oldukça önem teşkil edecek gibi duruyor.
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89 Dolar fiyatıyla Lenovo Legion S600 Gaming Station sadece kulaklığınızı değil, desteği olması durumunda telefonunuzu da 10W ile şarj edebiliyor. Bunun dışında desteklenen fare veya başka kablosuz cihazlar da bu istasyondan yararlanabiliyor. Astro A50 kulaklığı gibi ürünlerde de benzer teknolojiler gözlemlense de bu tip bir kablosuz şarj imkanı daha stabil bir deneyim sunabilir gibi. Çünkü her zaman açık bir şarj istasyonu imkanı veren Legion S600, kulaklığı asma işleviyle pratik bir kullanım sağlıyor. Asma özelliğinin nasıl çalışacağını denemeden tahmin etmek zor olsa da, piyasada benzer bir pratiklik sunan cihazın olmadığını belirtmek gerek.
Aynı zamanda orta segment oyuncu kulakları açısından da önemli bir seçenek oluşturabilecek kapasitede olan Legion H600 kulaklığı; 50mm ses sürücülerine ve 12m’ye kadar etkin 2.4GHz kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca sağladığı imkanlar arasında döndürülebilir kulak yastıkları, çevrilince sessizleştirilebilen bir mikrofon ve gürültü kontrolü de mevcut.
Lenovo Legion H600 ve S600 cihazları Nisan 2021 civarlarında denenebilir olacak gibi duruyor. Cihazların kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacakları hakkında daha net bir bilgiye de muhtemelen o zaman ulaşabiliriz. Ancak şimdilik kablosuz şarjlı kulaklık ve farklı cihazlar için bir istasyonun pratik bir şekilde kullanılabilmesi kulağa hiç de fena gelmiyor.
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AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Eğer yeni satın aldığınız AirPods Max ile ilgili bir sorun yaşarsanız ve garanti kapsamında değiştirilmesi gerekirse, yeni kulaklığın yenilenmiş kulaklık yastıkları olmadan teslim edileceği söyleniyor.
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Kulaklık yastıkları ayrı değerlendirilecek
Bir kullanıcı, Digital Crown’da oluşan bir sorundan dolayı onarım için AirPods Max’ini Apple’a gönderdi ve geri aldığı yeni kulaklıkta yeni kulaklık yastıklarının olmadığını fark etti.
Apple bunun yerine kullanıcıların, kulaklık yastıklarının kendileri de hasar görmemişse, arızalı AirPods Max’teki kulaklık yastıklarını kullanmak için saklamalarını bekliyor. AirPods Max’in modüler tasarımı göz önüne alındığında, Apple’ın değiştirme amacıyla yalnızca kulaklıkları veya yalnızca kulak yastıklarını göndermesi mümkün gözüküyor.
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Aynı zamanda bunu destekler nitelikte olan Apple’ın “AirPods Max” geri gönderim talimatları, kulaklığı teslim etmeden önce kulaklık yastıklarını çıkarmaları gerektiğini kullanıcılara anlatan bir şema da içeriyor.
Değişim gereken AirPods Pro modellerinde Apple, kulaklıkla birlikte kulaklık uçlarını da yeniliyordu. Ancak AirPods Max kulaklık yastıklarının fiyatı 729 TL iken AirPods Pro için kulaklık uçlarının fiyatı sadece 69 TL. Bu nedenle bunların değişime dahil olmaması hiç de şaşırtıcı değil.
Şu anda Apple, AirPods Max kulaklık yastıkları satmıyor. Ancak büyük olasılıkla stok arttığında, 4 farklı alternatif renge sahip olan bu kulaklık yastıklarını tekrar satışa sunacaktır.
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Realme Watch S için Türkiye müjdesi
Ülkemizde de büyük ilgi gören Realme, yeni akıllı saati Watch S modelini Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Watch S, şık tasarımının yanı sıra uzun kullanım süresi sağlayan yüksek kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor.
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Tek parça alüminyum bir gövdeye sahip olan Realme Watch S; siyah, mavi, kahverengi ve yeşil renkli silikon kordonlar ile özelleştirilebiliyor. 47 mm’lik dairesel tasarım ise geleneksel saat formunda bir akıllı saat isteyenler için ideal bir ölçü sunuyor. Bunun dışında Realme Watch S’in gövdesinde iki adet fiziksel buton da yerini alıyor.
1.3 inç boyutunda ve 360×360 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı saat, ortam sensörü sayesinde otomatik parlaklık ayarı yapabiliyor. Corning Gorilla Glass koruması ekranın darbelere karşı korurken, IP68 sertifikası da su ve toza karşı koruma sağlıyor. Buna rağmen Realme, yüzerken ve duş alırken saatin kullanılmasını önermediklerini belirtiyor.
Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü ve kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.
Saatte yer alan sağlık özelliklerinden bahsetmek gerekirse 24 x 7 kalp atış hızı takipçisiyle gelen Watch S, kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Sp02 sensörünü de bünyesinde barındırıyor.
Şirketin sosyal medya üzerinden paylaştığı görsel yoğun ilgi gördü. Yakında ülkemizde de satışa çıkması beklenen akıllı saat için Realme Türkiye; “Tüm çekiciliğiyle baş döndürmeye geliyor!” sloganını kullanıyor. Ancak söz konusu Realme Watch S akıllı saatin ülkemizde nasıl bir fiyat ile çıkacağı henüz belli değil.
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Jabra Elite 85t kulaklıkların dört yeni renk seçeneği duyuruldu
Tarihinde ilk kez sanal olarak düzenlenen CES’in bu yılki etkinliğinde sahne alan Jabra, Elite 85t kulaklık modelinin yepyeni renklerini duyurdu. Elite 85t’nin dört yeni renkle yeniden satışta olacağını söyleyen Jabra, kulaklığı şimdiye kadar yalnızca Titanyum/Siyah renk seçeneğiyle satışa sunmaktaydı.
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Tam kablosuz kulaklık denince akla ilk gelen markaların başında Jabra bulunuyor. Ürettiği kulaklıklar ve ses ekipmanları sayesinde ses tutkunlarının yegâne tercihi olmayı başaran Jabra, Ekim 2020’de Elite 85t adlı kulaklığını tanıtmıştı. Selefi Elite 75t’ye nazaran en büyük farkı Aktif Gürültü Önleyici desteği olan Elite 85t, şimdiye kadar Titanyum/Siyah renk seçeneğiyle satıştaydı. Bugün ise Jabra, Elite 85t’nin dört yeni renk seçeneğini daha duyurdu.
Jabra Elite 85t ANC kulaklıkların yeni renk seçenekleri
Jabra Elite 85t; Altın/Bej, Bakır/Siyah, Siyah ve Gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle yeniden satışa sunulacak. Jabra, yeni renk seçeneklerinin şimdiden satışa sunulduğunu belirtti. Yeni renklerin 2021’de daha fazla tüketiciyle buluşacağını ifade eden Jabra yetkilileri, kullanıcıların bundan böyle Jabra kalitesini yepyeni tarzlarda yaşayabileceklerini belirtti.
Jabra Elite 85t’yi buradaki bağlantıya tıklayarak satın alabilirsiniz
Jabra Kıdemli Başkan Yardımcısı Calum MacDougall, Elite 85t kulaklıklarla ilgili yaptığı açıklamada kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı:
“Ürünlerimizi tasarlarken, müşterilerimize daha fazla seçenek sunmak da istiyoruz. Bu nedenle gelişmiş ANC’li Elite 85t kulaklıklarımızın dört yeni renkle satışa sunulduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Müşterilerimiz artık, şıklığın ve etkileyici ses deneyiminin keyfini birçok farklı stilde çıkarma imkanına sahip olacaklar.”
Jabra Elite 85t’nin teknik özellikleri
Elite 85t ses özellikleri
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Hoparlör boyutu: 12 mm / 0,47 inç
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Hoparlör bant genişliği (müzik): 20 Hz – 20 kHz
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Hoparlör bant genişliği (çağrı): 100Hz – 10kHz
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Mikrofon türü: 6 x MEMS
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Mikrofon bant genişliği: 100Hz – 10kHz
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ANC (Aktif Gürültü Engelleme): Evet, ayarlanabilir / Jabra Advanced ANC – cihazın 6 mikrofonundan 4’ünü kullanır
Elite 85t batarya özellikleri
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ANC ile müzik: Toplam 25 saate kadar (Kulaklık 5,5 saat, şarj kutusu 19,5 saat)
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ANC olmadan müzik: Toplam 31 saate kadar (Kulaklık 7 saat, şarj kutusu 24 saat)
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Uyku modu: Bağlantısız 15 dakika, etkinlik olmaksızın 30 dakika sonra otomatik kapanma / Sound+ uygulamasında yapılandırılabilir
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Kablosuz şarj: Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazlarıyla çalışır (min. 5 watt)
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Kablolu şarj: USB-C
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Şarj süresi (kablolu): tam şarj için 3 saat / 500mA
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Şarj süresi (kablosuz): 25 ° C / 77 ° F’de 3,5 saate kadar (Kablosuz şarj cihazına bağlıdır)
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Bekleme süresi: 6 ay
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Batarya: Şarj edilebilir lityum iyon pil
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