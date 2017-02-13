Kablosuz Şarj Cihazları Artık Daha Güvenli Hale Gelecek

Teknoloji geliştikçe telefonların sadece bataryaları değil kablosuz şarj cihazları da problem oluyor ve telefona zarar veriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları kablosuz şarj cihazları için yeni bir güvenlik çipi geliştirdi. Bu .çip ile beraber şarj cihazı ile telefonun eşleşmesi sağlanacak. Cihazın ana bobinin etrafındaki devre daha iyi hale getirilecek ve ikinci bir bobin ile güçlü bir manyetik alan oluşturulacak. Eğer telefon ile cihazın güvenlik anahtarları eşleşmezse ikincil bobin devreye girecek birincil bobinin frekansını değiştirecek.

Bu sayede şarj cihazı daha kaliteli olacak. Çip, elektrik voltajında bir dalgalanma olduğunda şarjı yavaşlatacak ve cihaza ya da telefona zarar gelmesini engelleyecek. Kısacası geliştirilen ikincin bobin ne kadar gücün kullanılacağına karar verecek.

Ancak bu durum herkesi memnun etmeyebilir. Sonuç olarak bu çip lisanslanacak ve cihaz üreticilerinin bunu kullanması için lisans ücreti ödemesi lazım. Bu da üreticilerin pek işine gelecek gibi gelmiyor. Bu teknolojinin önünde alması gereken daha çok yol bulunuyor çünkü hala deneysel aşamada.