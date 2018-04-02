Yeni bir Kaan daha: Karşınızda Kaan N2

Yeni bir Kaan daha: Karşınızda Kaan N2

2 Nisan, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Başarı Elektronik’in akıllı telefon markası olan Kaan’ın yeni modeli Kaan N2 duyuruldu. Detaylarına baktığımızda ince çerçevesi ile dikkat çeken Kaan N2, % 83 gövde-ekran oranı ve yüksek çözünürlüğe sahip 5,7” yeninesil 18:9 formatında HD+ ekranı ile geliyor.

145 gram ağırlığındaki telefon, 8 MP ön kamera ile arkada 13 MP ve 8 MP çift sensör ile donatılmış. 999 TL fiyatıyla dikkat çeken N2’nin tüm detaylarını aşağıdan görebilirsiniz.

Kaan N2 Özellikleri;

  • 5,7” 18:9 HD+ (1440×720 piksel) %83 ekran-gövde oranı
  • 8 MP ön kamera –13 MP (f/2.0) + 8 MP (120 derece geniş açılı) çift arka kamera,
    çift ton led flaş. HDR, Ağır çekim video kayıt, panorama çekim, 4 kademeli
    derinlik modu.
  • 32 GB depolama (+MicroSD 128 GB’a kadar)
  • 8 çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit MediaTek MT6750T
  • 3 GB RAM
  • 4.5 G LTE
  • Android Nougat 7.0 işletim sistemi.
  • 3000 mAh Li-Ion batarya
  • Hızlı şarj, 5V-2 A şarj cihazı
  • FM radyo
  • Bluetooth 4.0
  • Micro USB 2.0
  • Metal gövde
  • Boyut:152.2 x 76.6 x 8.25 mm
  • Ağırlık: 145 gr
  • Siyah ve altın renk seçenekleri

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore