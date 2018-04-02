Başarı Elektronik’in akıllı telefon markası olan Kaan’ın yeni modeli Kaan N2 duyuruldu. Detaylarına baktığımızda ince çerçevesi ile dikkat çeken Kaan N2, % 83 gövde-ekran oranı ve yüksek çözünürlüğe sahip 5,7” yeninesil 18:9 formatında HD+ ekranı ile geliyor.

145 gram ağırlığındaki telefon, 8 MP ön kamera ile arkada 13 MP ve 8 MP çift sensör ile donatılmış. 999 TL fiyatıyla dikkat çeken N2’nin tüm detaylarını aşağıdan görebilirsiniz.

Kaan N2 Özellikleri;