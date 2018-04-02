Başarı Elektronik’in akıllı telefon markası olan Kaan’ın yeni modeli Kaan N2 duyuruldu. Detaylarına baktığımızda ince çerçevesi ile dikkat çeken Kaan N2, % 83 gövde-ekran oranı ve yüksek çözünürlüğe sahip 5,7” yeninesil 18:9 formatında HD+ ekranı ile geliyor.
145 gram ağırlığındaki telefon, 8 MP ön kamera ile arkada 13 MP ve 8 MP çift sensör ile donatılmış. 999 TL fiyatıyla dikkat çeken N2’nin tüm detaylarını aşağıdan görebilirsiniz.
Kaan N2 Özellikleri;
- 5,7” 18:9 HD+ (1440×720 piksel) %83 ekran-gövde oranı
- 8 MP ön kamera –13 MP (f/2.0) + 8 MP (120 derece geniş açılı) çift arka kamera,
çift ton led flaş. HDR, Ağır çekim video kayıt, panorama çekim, 4 kademeli
derinlik modu.
- 32 GB depolama (+MicroSD 128 GB’a kadar)
- 8 çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit MediaTek MT6750T
- 3 GB RAM
- 4.5 G LTE
- Android Nougat 7.0 işletim sistemi.
- 3000 mAh Li-Ion batarya
- Hızlı şarj, 5V-2 A şarj cihazı
- FM radyo
- Bluetooth 4.0
- Micro USB 2.0
- Metal gövde
- Boyut:152.2 x 76.6 x 8.25 mm
- Ağırlık: 145 gr
- Siyah ve altın renk seçenekleri
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