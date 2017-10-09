Justice League’den Bir Fragman Daha

Son dönemlerde çıkışa geçen DC’nin son yapımı Justice League için Kahramanlar (Heroes) adlı bir fragman daha geldi.

Son dönemde Batman v Superman ile çıkışa geçen DC evreninde bu filmin devamı niteliğinde olacak Justice League için bir fragman daha geldi. Superman’i çok az gördüğümüz ve yokluğundaki JL ekibiyle dünyayı kurtarma savaşı verecek olan Batman’e Flash, Wonder Woman, Cyborg ve özellikle Aquaman destek verecek.

Filmdeki en dikkat çeken sahnelerin fragmana göre Aquaman olacağını gördüğümüz Justice League’de Flash da bizleri güldüren karakter olacak gibi göze çarpıyor.

Asıl merak edilen noktanın DC evrenindeki JL ekibinde Green Lantern’in de bulunması. Filmde ya da afişlerde buna dair bir detay görmezken, olası devam filminde Superman ve Green Lantern’i de görebileceğimiz konusunda söylentiler de mevcut. Ancak bunu filmi izlediğimizde göreceğiz.

Aşağıdan yeni gelen fragmanı görebilirsiniz;