Bu yılın şüphesiz en fazla merak edilen filmlerinde biri olan Justice League’den yeni posterler gelmeye devam ediyor.

Tıpkı Marvel gibi kendi sinematik evrenini oluşturan ve DC Comics, meşhur süper kahraman takımı Justice League’i bir araya getireceği filmi vizyona çıkarmaya artık gün sayıyor. Daha önceden beyaz perdede gördüğümüz Batman ve Wonder Woman’ın önderliğinde kurulacak ekip, dünyayı tehdit eden yeni bir güce karşı birleşecek.

Filmin vizyona girmesine artık bir aydan az bir süre kalmış durumda. Ve filmin yapımcı şirketi Warner Bros. filme özel olarak her hafta yeni paylaşımlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Birkaç gün önce son fragmanı yayınlanan filmden, daha sonrasında da karakterlere özel küçük tanıtım videoları ve görselleri gelmişti. Bu kez ise Warner Bros. filme ait iki yeni posteri daha gün yüzüne çıkardı.

Posterler her ne kadar birbirinden şahane dursa da Superman’in olmayı, ekipte bir eksiklik hissi yaratmıyor değil. Superman, Justice League filmi ile yeniden doğacak. Bunu zaten Batman v Superman: Dawn of Justice filminin sonundan, ya da Justice League filmi fragmanlarından anlamışsınızdır. Asıl merak edilen konu ise, ekibin kurulacağı resmi olarak duyurulduğundan bu yana “7 kişi” olarak bahsedilmesi ve Superman’dan sonra son yani 7. üyenin kim olacağı. Şu an için bütün oklar Green Lantern’ı göstermekte.

Justice League, 17 Kasım’da vizyonda olacak.