JPMorgan ’dan El Salvador’un BTC kabulüne yönelik yorum: Zor olabilir

Bilgisayar oyuncuları için yüksek kaliteli oyun ekipmanı üreten Razer, kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayabilir. Razer CEO’su Liang Tan, kendisine bu konu hakkında yöneltilen bir soruya “Kripto parayla ödeme methodlarını değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

ABD’de kurulan ve bilgisayar oyuncularına yüksek kalitede ekipman üreten, bazı takımlara sponsor olan ve turnuvalar için özel ekipmanlar üreten Razer, kripto para alanına yöneleceği sinyalini veren en son büyük şirket oldu. Razer CEO’su Liang Tan, Twitter hesabından kendisine yöneltilen “Razer ne zaman Nano kabul etmeye başlayacak?” soruya şu şekilde yanıt verdi:

Accepting crypto as a payment method (not just Nano) is something we're considering.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) July 11, 2021