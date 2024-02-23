Bir zamanların “U can’t see me” (beni göremezsin) sloganıyla gönüllerde taht kuran WWE güreşçisi John Cena OnlyFans hesabı açtı. John Cena, bu hafta yetişkin temalı abonelik sitesi OnlyFans’a katıldığını duyurarak hayranlarını şaşırttı. Peki John Cena neden OnlyFans hesabı açtı? John Cena kimdir? İşte tüm merak ettikleriniz.

John Cena OnlyFans Hesabı Açtı, Sebebi Neydi Ki?!

John Cena OnlyFans hesabı kısa sürede gündem oldu. Popüler WWE simgesi John Cena bu hesabını aslında bir tanıtım amacı ile açmış durumda. WWE’nin 46 yaşındaki eski güreşçisi, siteye özel içerik sunan ünlüler arasına katıldığına dair bir paylaşım yaptı. Cena, “Beni daha önce hiç görmediğiniz gibi. Biyografideki bağlantıdan abone olun. @onlyfans.” ifadelerini kullandı.

OnlyFans platformunda Iggy Azalea, Tana Mongeau ve Tyga gibi ünlülerin de ücretli aboneleri için içerik yayınladığı biliniyor. Ancak Cena’nın bu platforma yönelmesi, başlangıçta bazı hayranlar arasında şaşkınlık yarattı. Bir Twitter kullanıcısı, “Hacklendi mi?” derken, bir diğeri “Cena nooooo!” şeklinde tepki gösterdi.

Cena’nın paylaştığı bağlantı, tıklayanları güreşçinin yüzünün bulunduğu ücretsiz bir OnlyFans sayfasına yönlendiriyor ve bu hesap “Ricky Stanicky” adını taşıyor. Biyografide, “Ricky Stanicky için doğrulanmış OnlyFans hesabını buldunuz; ünlü taklitçi, hayırsever, yatırım bankacısı, sosyetik, kanserden kurtulan ve metot oyuncusu. SPICY resimleri ve videoları almak için abone olun.” ifadeleri yer alıyor.

Hayranlar, bu hesabın aslında Cena’nın yakında gösterime girecek olan komedi filmi Ricky Stanicky’deki rolünü tanıtmak amacıyla açıldığını hemen anladılar. Yani John Cena OnlyFans hesabı aslında bir tanıtım materyali. Zac Efron gibi diğer ünlü isimlerin de rol aldığı film, kendilerini beladan kurtarmak için Ricky Stanicky adında hayali bir arkadaş yaratan üç çocukluk arkadaşını konu alıyor.

John Cena’nın OnlyFans hesabı, “ateşli resimler ve videolar” vaat ederek aboneleri cezbetmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ancak aslında bu, Cena’nın yeni filmi için yapılan bir pazarlama hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani John Cena neden OnlyFans hesabı açtı sorusunun cevabı aslında filmini tanıtmak için. Cena’nın hayranları, onun komedi dünyasındaki yeni adımlarını heyecanla beklemeye devam ediyor.

John Cena Kimdir?

John Cena, Amerikalı bir profesyonel güreşçi, aktör ve televizyon sunucusudur. 23 Nisan 1977’de Massachusetts’te doğan Cena, kariyerine profesyonel güreş dünyasında adım atmış ve WWE (World Wrestling Entertainment) şirketinin en tanınmış yüzlerinden biri haline gelmiştir.

Cena, WWE sahnesinde “Hustle, Loyalty, Respect” (Çaba, Sadakat, Saygı) sloganıyla ve “U can’t see me” sözüyle tanınır ve ringdeki performansıyla büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. “The Doctor of Thuganomics” olarak da bilinen Cena, sahne şovlarında benzersiz bir tarz sergilemiş ve unutulmaz bir karaktere dönüşmüştür.

Güreş kariyeri boyunca birçok kez WWE Şampiyonu olmuş, ayrıca Birleşik Devletler Şampiyonu, Dünya Takım Şampiyonu ve Kraliyet Rumble galibi gibi birçok unvana sahip olmuştur. Cena, güreş dünyasında 16 kez WWE Şampiyonluğu kazanarak Ric Flair’in rekorunu egale etmiştir.

Güreş kariyerinin yanı sıra, Cena, sinema dünyasında da başarılı bir kariyere sahiptir. Birçok filmde rol almış ve Hollywood’da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Özellikle “The Marine”, “Trainwreck”, “Daddy’s Home” gibi filmlerde başrollerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

John Cena aynı zamanda çeşitli televizyon programlarında da yer almış ve sunuculuk yapmıştır. Hayır işlerine olan katkıları ve sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle de bilinmektedir.

Genel olarak, John Cena, profesyonel güreş dünyasında bir efsane olarak kabul edilirken, sinema ve televizyon kariyeriyle de geniş kitlelere seslenen bir isim haline gelmiş durumda. Ünlü aktör ve güreşçinin son OnlyFans hamlesi de bunu gösteriyor. John Cena OnlyFans hesabı kısa sürede magazin dünyasının gündemine otursa da, bunun tanıtım amaçlı olduğu anlaşıldı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce John Cena OnlyFans hesabı akıllı bir pazarlama hamlesi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!