“Jeff Bezos’un Blue Origin’i ‘toxic’ bir iş yeri”

Jeff Bezos’un Blue Origin’inin 21 mevcut ve eski çalışanı, perşembe günü yayınlanan bir makaleye göre uzay şirketinin “toxic” bir işyeri olduğunu iddia ediyor.

Blue Origin’in eski çalışan iletişimi başkanı Alexandra Abrams tarafından yönetilen makale, şirketin işçileri katı gizlilik anlaşmaları imzalamaya zorladığını, şirket içi geri bildirimleri bastırdığını, güvenlik endişelerini göz ardı ettiğini ve kadınlar için cinsiyetçi bir ortam yarattığını iddia ediyor. Ayrıca cinsel taciz iddialarına ilişkin örnekler de verdi.

Abrams, perşembe günü yayınlanan bir CBS röportajında, “Artık beni susturmalarına izin vermekten korkmayacağım kadar ondan yeterince uzaklaştım” dedi.

Alexandra Abrams, a former head of employee communications for Blue Origin, is speaking out against the company to @LaurieSegall.

“You cannot create a culture of safety and a culture of fear at the same time. They are incompatible.” pic.twitter.com/JHuFY3cjcs

