“Jeff Bezos’un Blue Origin’i ‘toxic’ bir iş yeri”

Jeff Bezos’un Blue Origin’inin 21 mevcut ve eski çalışanı, perşembe günü yayınlanan bir makaleye göre uzay şirketinin “toxic” bir işyeri olduğunu iddia ediyor.

Blue Origin’in eski çalışan iletişimi başkanı Alexandra Abrams tarafından yönetilen makale, şirketin işçileri katı gizlilik anlaşmaları imzalamaya zorladığını, şirket içi geri bildirimleri bastırdığını, güvenlik endişelerini göz ardı ettiğini ve kadınlar için cinsiyetçi bir ortam yarattığını iddia ediyor. Ayrıca cinsel taciz iddialarına ilişkin örnekler de verdi.

Abrams, perşembe günü yayınlanan bir CBS röportajında, “Artık beni susturmalarına izin vermekten korkmayacağım kadar ondan yeterince uzaklaştım” dedi.

Alexandra Abrams, a former head of employee communications for Blue Origin, is speaking out against the company to @LaurieSegall. “You cannot create a culture of safety and a culture of fear at the same time. They are incompatible.” pic.twitter.com/JHuFY3cjcs — CBS Mornings (@CBSMornings) September 30, 2021

Makale perşembe günü Lioness web sitesinde yayınlandı. Abrams tarafından imzalandı ve isimleri listelenmeyen 20 mevcut ve eski çalışan tarafından onaylandığını söyledi.

Blue Origin iletişim başkan yardımcısı Linda Mills, Abrams’ın 2019’da “federal ihracat kontrol düzenlemelerini içeren sorunlar için tekrarlanan uyarıların ardından görevden alındığını” söyledi. Mills yaptığı açıklamada, “Blue Origin’in hiçbir tür ayrımcılığa veya tacize toleransı yoktur” diye ekledi. “Çalışanlara 7/24 isimsiz bir yardım hattı da dâhil olmak üzere çok sayıda yol sağlıyoruz ve herhangi bir yeni suiistimal iddiasını derhal araştıracağız.”

Abrams, CBS röportajında ​​Blue Origin tarafından kovulduğunu kabul etti. “CBS Mornings”e kovulduğunda “şok” olduğunu, ancak yöneticisi tarafından CEO Bob Smith’e atıfta bulunarak “Bob ve ben artık sana güvenemeyeceğimiz” dedi. LinkedIn hesabına göre, şimdi büyük bir yazılım şirketinde çalışan iletişiminde çalışıyor.

Makale, “uzay endüstrisinde işgücü cinsiyet farklılıklarının yaygın olduğunu” söyledi. Ancak “Blue Origin’de aynı zamanda belirli bir cinsiyet ayrımcılığında da ortaya çıktıklarını” iddia etti. Üst düzey liderlikten iki örnek verdi. “CEO Bob Smith’in sadık yakın çevresinde üst düzey bir yöneticinin” cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak şirketin insan kaynakları ekibine defalarca rapor edildiğini iddia etti. İddialara rağmen, makale, Smith’in yöneticiyi, şirket kıdemli bir insan kaynakları rolünü üstlenirken Blue Origin’in işe alım komitesinin bir üyesi yaptığını söyledi.

İkinci örnekte, eski bir yöneticinin kadınları aşağıladığı, “onlara ‘baby girl’, ‘baby doll’ veya ‘sevgilim’ diyerek flört hayatlarını sorduğu iddia ediliyor. Makale, Blue Origin’in yeni işe alınan kadınları “Bezos ile yakın kişisel ilişkisi” olduğu iddia edilen yöneticiden uzak durmaları konusunda uyaracağını iddia ediyor.

Makalede, “Sonunda gitmesine izin verilmesi için bir kadın astını fiziksel olarak zorlaması gerekti” iddiasında bulunuyor.

Makale, Blue Origin ayrıca katı gizlilik anlaşmalarının kullanımını da yoğunlaştırdı, diyor. Tüm çalışanları 2019’da bir aşağılamama maddesi ile yeni sözleşmeler imzalamaya zorluyor. Mevcut ve eski çalışanlara göre, şirketin çalışma kültürü “birçok” insanın “zihinsel sağlığına zarar verdi”. Makalede, havacılık ve savunma endüstrisinde on yıllardır “Blue Origin’de çalışmanın hayatının en kötü deneyimi olduğunu” iddia eden kıdemli bir program liderine atıfta bulunuldu.

Güvenlik endişeleri, “roketlerin güvenliğini sağlayan bazı mühendislerin” içeriden eleştirileri dile getirdikten sonra ya zorlandığını ya da ödendiğini iddia eden makalenin bir diğer önemli parçası. Makale, geçen yıl Blue Origin liderliğinin yörünge altı New Shepard roketinin düşük uçuş hızıyla “artan sabırsızlık” gösterdiğini ve şirketin ekibinin “yılda birkaç uçuştan 40’ın üzerine” atlaması gerektiğini söyledi.

“Jeff Bezos bu temmuz ayında uzaya uçtuğunda sevincini paylaşmadık. Bunun yerine, çoğumuz ezici bir huzursuzluk duygusuyla izledik. Bazılarımız izlemeye hiç dayanamadık” dedi. “Diğer milyarderlerle rekabet etmek ve ‘Jeff için ilerleme kaydetmek’, programı yavaşlatacak güvenlik endişelerinden öncelikli gibi görünüyordu.”

Federal Havacılık İdaresi (FAA) perşembe günü yaptığı açıklamada, makaledeki güvenlik endişelerini gözden geçirdiğini söyledi. Düzenleyici yaptığı açıklamada, “FAA her güvenlik iddiasını ciddiye alıyor” dedi.

Makale, Blue Origin’in Kent, Washington’daki fabrikasında “makineler ortaya çıktıktan” sonra yerel ekoloji üzerindeki etkiler ve gerekli izinler ile çevresel kaygıların şirkette sonradan düşünüldüğünü iddia ediyor. Ek olarak, Blue Origin’in geçen yıl açılan Kent’teki genel merkezi, makaleye göre “inşaat için kurutulan sulak alanlar üzerine inşa edildiğini” iddia eden LEED sertifikalı bir bina değil.

Blue Origin’s Mills’den yapılan açıklama, bu diğer konulara yanıt vermedi.