Jeff Bezos, rekor fiyata malikane satın aldı!

The Wall Street’in haberine göre Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Los Angeles şehrinin en pahalı mülkünü başka bir milyarder olan David Geffen’den rekor fiyata satın aldı.

Jeff Bezos’un 2019 yılı içinde Newyork’ta bulunan 5 ayrı dairesi için 80 milyon dolar harcadığı biliniyor. Bunların üstüne 165 milyon dolara aldığı Warner Malikanesini de ekleyen Jeff Bezos’un burada yaşayıp yaşamayacağı bilinmiyor.

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Haberimize konu olan Beverly Hills içinde 36 bin metrekare alana kurulu Warner Malikanesi, oldukça derin bir tarihe sahip. Malikane 1930’larda Warner Bros.’un eski başkanı Jack Warner için tasarlandı. İnşa süreci 10 yıl süren yapı, iki ayrı konuk evini, bir golf sahasını, tenis kortunu ve yüzme havuzunu içinde barındırıyor. Bunlara ek olarak kendi tamirhanesi olan ve benzin dolum istasyonları bulunan bir araba garajı da yapı içinde yer alıyor.

Yapılan bu alışveriş ne kadar devasa gözüksede konu Jeff Bezos gibi dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunda duruma hiç şaşırmamak gerekiyor. Ne kadar büyük bir meblağdan bahsettiğimizi anlamamız açısından 165 milyon dolar ile neredeyse 2 adet Boeing 737 yolcu uçağı alınabileceğini söyleyelim. Jeff Bezos toplamda 131.9 milyar dolar servete sahip bir iş adamı. Haberimize konu olan miktar ise bu servetin 1/800’ünü oluşturuyor.