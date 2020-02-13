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Jeff Bezos, rekor fiyata malikane satın aldı!
The Wall Street’in haberine göre Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Los Angeles şehrinin en pahalı mülkünü başka bir milyarder olan David Geffen’den rekor fiyata satın aldı.
Jeff Bezos’un 2019 yılı içinde Newyork’ta bulunan 5 ayrı dairesi için 80 milyon dolar harcadığı biliniyor. Bunların üstüne 165 milyon dolara aldığı Warner Malikanesini de ekleyen Jeff Bezos’un burada yaşayıp yaşamayacağı bilinmiyor.
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Haberimize konu olan Beverly Hills içinde 36 bin metrekare alana kurulu Warner Malikanesi, oldukça derin bir tarihe sahip. Malikane 1930’larda Warner Bros.’un eski başkanı Jack Warner için tasarlandı. İnşa süreci 10 yıl süren yapı, iki ayrı konuk evini, bir golf sahasını, tenis kortunu ve yüzme havuzunu içinde barındırıyor. Bunlara ek olarak kendi tamirhanesi olan ve benzin dolum istasyonları bulunan bir araba garajı da yapı içinde yer alıyor.
Yapılan bu alışveriş ne kadar devasa gözüksede konu Jeff Bezos gibi dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunda duruma hiç şaşırmamak gerekiyor. Ne kadar büyük bir meblağdan bahsettiğimizi anlamamız açısından 165 milyon dolar ile neredeyse 2 adet Boeing 737 yolcu uçağı alınabileceğini söyleyelim. Jeff Bezos toplamda 131.9 milyar dolar servete sahip bir iş adamı. Haberimize konu olan miktar ise bu servetin 1/800’ünü oluşturuyor.
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Mobil Dünya Kongresi’nin iptali resmi kaynaklarca doğrulandı!
Mobil Dünya Kongresi, resmen iptal edildi. Haber, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi (MWC) düzenleyen GSMA’ın internet sitesi üzerindeki blog vasıtasıyla ilk olarak duyuruldu.
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2006’dan beri yeni nesil teknolojileri basın mensupları ve son kullanıcı ile birebir buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC) maalesef ki bu sene Koronovirüs kurbanı oldu.
Başlatıldığı 2006 yılından beri kesintisiz sürecin devam ettiği ve Barcelona’da gerçekleşen etkinliğe 100.000’in kişinin katılması ve bu insanların arasında Korona hastalığını kapmış şahısların bulunma ihtimali, önlemler alınsa dahi gerçekliğini sürdürüyordu.
Her ne kadar, GSMA yaptığı açıklamalarda, gerekli önlemlerin alındığını ve virütik kaosun yaşanmayacağı belirtilmişti. Fakat teknoloji devleri, kendi çalışanlarını ve iş ortaklarını riske atmamak için bir bir fuara katılmayacaklarını dile getirmişlerdi.
Biz de, yaklaşık 2 saat önce yaptığımız haberle birlikte, aralarına en son katılan Facebook ve Amazon gibi şirketlerin de dahil olmasıyla toplamda 42 şirketin etkinliğe dahil olmayacaklarını sizlere aktarmıştık.
Yukarıda görebileceğiniz 12.02.2020 tarihli açıklamada aynen şu ifadelerle, neden etkinliğin iptal edildiği kısaca belirtiliyor:
GSMA; endüstriyi, hükümetleri, bakanları, milletvekillerini, operatörleri ve endüstri liderleriyle yayıncı ekosistemini toplayarak, Mobil Dünya Kongresi’nin ilkini 2006 yılında Barcelona’da gerçekleşti.
Bugün Barcelona ve ev sahibi ülkenin (İspanya) sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi iptal etmeye karar verdik. Çünkü, Koronovirüs salgını, seyahat koşulları ve diğer ortaya çıkan küresel endişeler sebebiyetiyle GSMA’in bu etkinliği düzenlemesi imkansız hale geliyor.
Ev sahibi ülke (İspanya), bu karara saygı ve anlayış gösterdi.
GSMA ve ev sahibi ülke (İspanya), MWC 2021’in düzenlenmesi konusunda etkisini ve başka her türlü desteği vermeye devam edecektir.
Şu an Çin’de ve tüm dünyada Koronavirüs’e yakalananlara şifa diliyoruz.
Bu sene, kongre gerçekleşmeyecekse şirketler nasıl ürünlerini tanıtacak? Açıkçası, şu an bunun cevabı net değil. Sony, yaptığı açıklamalarda kongrenin düzenleneceği günlerde kendi YouTube kanalı üzerinden ürünlerini tanıtacağını belirtmişti. Diğer markalar da bu duruma eşlik eder mi? Zaman gösterecek.
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Chevrolet Corvette C8 Z06 kamuflajlı olarak yakalandı!
Standart Corvette C8‘in biraz daha performanslı versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Corvette C8 Z06‘ya ait prototipler test edilirken görüntülendi. Söz konusu videonun çekildiği yer ise Valencia(ABD)‘daki I5 otoyolu.
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Yaklaşık 30 saniyelik bu videoda araçların arka görünümü kaydedilmiş. Elbette ki ağır kamuflaj yüzünden araçların ayrıntılarını görmemiz pek mümkün olmuyor. Videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise prototiplere eşlik eden Ferrari 458 Italia oluyor. Görünen o ki mühendisler, Corvette‘in Avrupalı rakipleriyle nasıl mücadele edeceğini de görmek istemişler.
Bazı ön bilgilere göre yeni Corvette Z06‘da kullanılması beklenen motor seçeneklerinden biri Corvette C8.R model yarış arabasındaki 5.5 litre hacimli, atmosferik V8 motordan evrilecek bir ünite olacak. Bu motorun performans olarak 500 beygir güç ve 651 Nm tork gibi değerler sunacağı tahmin ediliyor.
Kullanılması beklenen bir diğer motor ise Cadlliac‘a ait çift turbolu V8 Blackwing motoru. Bu motorun performans değerleri ise 800 beygir güç ve 949 Nm tork olarak biliniyor.
Ayrıca pist odaklı Corvette Z06‘da, standart Corvette C8‘e göre iyileştirilmiş aerodinami, azaltılmış ağırlık, daha büyük frenler ve revize edilmiş süspansiyonlar olması bekleniyor.
Not: Kamuflajsız görseller standart Corvette C8’e aittir.
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Bugatti Chiron R, dev arka kanadıyla Cenevre’de boy gösterebilir!
Bugatti markasını birçok kişi Veyron adlı modeliyle tanıyor. Birbirinden eşsiz, özel sürümleriyle bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan Veyron, 10 yıllık yaşamı boyunca Volkswagen Grubu‘nun 450 adetlik satış planını başarıyla tamamladı. Veyron’dan alışageldiğimiz özel sürüm geleneği Chiron için de sürdürülecek gibi görünüyor.
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Bugatti’ye ait olduğu bilinen üzeri örtülü birkaç model, yanlarında büyük bir kutu ile OR Tambo Uluslararası Havalimanı‘nda görüntülendi. Örtü altında tam olarak belli olmasa Chiron olduğu az çok belli olan dev arka kanatlı aracın, bir süre önce Bugatti’nin yayınladığı fotoğraftaki araç olma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki Bugatti’nin Divo ve Centodieci modelleri de bu şekilde arka kanatlara sahip fakat söz konusu aracın jant takımının farklı olması iddiaları güçlendiriyor. Kutudaki aracın ne olduğu hakkında ise henüz bir bilgi yok. 3 Mart 2020‘de kapılarını açacak olan 90. Cenevre Otomobil Fuarı‘nda bu gizemli aracıyla da boy göstereceği düşünülüyor.
Bugatti Chiron R ne gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor?
Chiron R‘ın, Chiron Sport ve rekor kıran Super Sport 300+ arasında konumlandırılması bekleniyor. Saatte 490,484 kilometre hız yaparak rekor kıran Chiron SS 300+ modelinden bilinen, 1500 beygir güç üretebilen 8.0 litrelik W16 motordan devşirme bir üniteyle gelmesi bekleniyor. Bugatti’nin daha gergin bir süspansiyon seti kullanmasıyla, Chiron R’ın daha keskin bir sürüşe sahip olması öngörülüyor.