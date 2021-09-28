Jeff Bezos, Blue Origin’e 2 Kat Daha Çok Zaman Ayırıyor

Jeff Bezos, Blue Origin’i hayatının en önemli işi olarak nitelendirdi ve uzay şirketine ayırdığı saatler de buna paralel olarak artıyor. Bezos, çarşamba öğleden sonralarını uzun süredir Blue Origin’deki güncellemelere veya tartışmalara ayırdı. Duruma aşina olan kişiler, Covid-19 pandemisinden önce şahsen yapılan ve o zamandan beri telefonla yapılan toplantılar olduğunu söyledi. Ancak, geçen ay içinde salı öğleden sonralarını da eklediğini belirtti.

Bezos’un şirketle artan etkileşimi daha önce bildirilse de, Blue Origin ile ne kadar ilgili olduğu bildirilmedi. Bezos, dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu ve şirketin yönetim kurulu başkanı olarak hala Amazon’da yer aldığı için, zamanına ilişkin talepler yüksek, bu nedenle uzay şirketiyle iki kat daha fazla zaman harcamak önemli bir ek taahhüt anlamına geliyor.

İddiaların odağındaki Blue Origin ve Bezos, yorum taleplerine yanıt vermedi.

İki katına çıkan çabası, Blue Origin’in tarihinde kritik bir anda geliyor. Şirket, NASA’nın BE-4 roket motorlarının önemli bir müşterisi olan Elon Musk’ın SpaceX’e milyarlarca dolarlık bir ay iniş sözleşmesi ödülü vermesi üzerine şiddetli bir mahkeme savaşına kilitlendi. Blue Origin’in ilk yörünge roketi, yıllar süren gecikmeden sonra giderek daha fazla ses çıkarıyor. Benzer şekilde programın gerisinde kalan yıllar ve yörünge altı uzay araştırmaları ve turizm işi şu anda ciddi bir şekilde devam ediyor.

Blue Origin’in teknoloji geliştirmesi de üst düzey yeteneklerin ayrılması şeklinde yeni bir engelle karşı karşıya. Tanıdık kişiler verdikleri demeçte, Blue Origin CEO’su Bob Smith’in üst düzey liderlerin ve mühendislerin ayrılmasının en yaygın nedeninin aldığı kararlara katılmamak olduğunu söyledi. Smith, Bezos’un 2017’de şirketi yönetmesi için işe aldığı eski bir Honeywell yöneticisi.

Blue Origin’e eklenen süre, Bezos’un şirkete odaklanmasını nasıl yenilediğini kısmen gösteriyor. Örneğin, yakın bir kişi Bezos’un her yıl çalışanlarla şirket çapında bir soru-cevap oturumu düzenlediğini ancak bunu yapmayı bıraktığını belirtti. Bezos, şimdi dikkatini tekrar Blue Origin’e çeviriyor.

Bezos’un Blue Origin’e daha fazla yatırım yapıp yapmadığı belli değil. 2017’de, Blue Origin’in gelişimini finanse etmek için yılda 1 milyar dolarlık Amazon hissesini sattığını söyledi. Ancak son zamanlarda tüm bu fonların uzay şirketine gidip gitmediğini belirtmeden bu hisse satışlarını artırdı.

Temmuz ayında Amazon CEO’luğundan ayrılan Bezos, kurduğu iki şirketin nasıl etkileşime girebileceğine de dikkat ediyor. Tanıdık kişiler verdikleri demeçte, Blue Origin üst düzey yönetiminin Amazon’un Project Kuiper internet uydularını başlatmak için sözleşmeleri kazanma konusunda düzenli toplantılar düzenlediğini söyledi. Ancak Boeing ve Lockheed Martin’in roket inşa ortak girişimi olan United Launch Alliance’ın bu yılın başlarında ilk Amazon lansman anlaşmasını kazanmasının ardından Bezos, Blue Origin’in Kuiper toplantılarına katılmaya başladı.

Amazon, Nisan ayında ULA dokuz fırlatma sözleşmesini duyurduğunda, 3.235 Kuiper uydusunu fırlatmak için birden fazla fırlatma ortağının gerekli olacağını vurguladı. Bu, Blue Origin’in bir sonrakini kapması için kapıyı açık bırakıyor. Bu sefer belki de Amazon’u gezegendeki herkesten daha iyi tanıyan adamın yardımıyla.