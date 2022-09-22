MS 869’da başladığına inanılan Gion Matsuri, Japonya’daki en ünlü yıllık festivallerden biri. Festival bu yıl dijital dünyayı kucakladı.

Temmuz ayındaki etkinlik için, iki ayrı gün boyunca Kyoto şehrinde geçit töreni yapan 34 devasa, süslü şamandıranın nerede ve ne zaman görüleceğini gösteren etkileşimli, çevrimiçi bir harita kullanıma sunuldu.

Harita, GPS kullanarak her bir şamandıranın yerini gösteriyor. Ayrıca haritayı arkadaşlarınızı bulmak ve onlarla sohbet etmek için de kullanabilirsiniz. Ek olarak, bir binaya veya sokağa tıkladıysanız, tarihini Japonca veya İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Teknolojinin arkasındaki kişi, Kyoto merkezli dijital harita firması Stroly’nin başkanı ve eş genel müdürü Machi Takahashi. İki çocuk annesi, başlangıç ​​sahnesinin hâlâ erkeklerin hakimiyetinde olduğu bir ülkede nadir bulunan bir kadın girişimci.

Takahashi, “Festival organizatörlerinin haritalarını dijitalleştirmemize izin vermelerine şaşırdım. Çünkü bu geleneksel kültürel festivallerin oldukça muhafazakar olduğunu düşündüm” diyor.

Web sitesi tabanlı dijital haritaya bir QR kodu taranarak erişiliyor. En büyük şamandıralardan birine bakmaktan sorumlu olan Hideo Yoshii, Stroly’nin sadece QR kodu çıkartmaları veya duvarlara tabelalar yapıştırmak istemesi durumunda bazı tepkiler almış olabileceğini söylüyor.

Bunun yerine Stroly, üzerinde yalnızca QR kodunun basıldığı değil, aynı zamanda geleneksel bir Japon haritasının deseninin de bulunduğu güzel bir kartpostal yarattı. Bu, antik atmosferi tamamladı ve aynı zamanda Stroly’nin yaptığı dijital haritanın tasarımı olarak yer aldı.

Şehrin turizm departmanından bir sözcü, “Pandemiden önce bir broşür dağıttık. Ancak turistler şehirde gezinmeyi zor buldu. Orada bulunan polis memurları, Stroly’nin dijital haritasını kullanarak ziyaretçilere nereye gideceklerini açıklamayı çok daha kolay buldular. Ayrıca kağıt israfımızı da üçte bir oranında azaltmayı başardık” dedi.

Nasıl başladı

Bayan Takahashi ile eşi ve kurucu ortağı Toru, ikisi de Kyoto merkezli teknoloji araştırma enstitüsü ATR’da çalışırken dijital haritalar yapan bir iş kurma fikri geldi.

İlk müşterilerinden biri, 2010 yılında film endüstrisi tema parkı Toei Kyoto Studio Park’tı. O zamanlar Toei Kyoto Studio Park’ın patronu olan Norihiro Yamaguchi, “Bay ve Bayan Takahashi’den Nintendo DS kullanarak bir oyun yaratmalarını istedik” diyor.

Takahashi’lerin ürettiği harita ve GPS tabanlı oyun, park ziyaretçilerinin kötü adamlarını oynayan yedi aktörü bulmasını içeriyordu. Altı yıl sonra Takahashi’ler, Stroly’yi kendi işleri olarak kurmak için araştırma enstitüsü ile yollarını ayırdı. Ancak tema parkı ana müşterilerinden biri olmaya devam etti.

Parktan bir sözcü, “Kullanıcıların Stroly haritasına farklı dillerde erişmesine izin veren akıllı telefonlar sayesinde, ziyaretçiler gösterilerimizin ve tesislerimizin ayrıntılarını öğrenebilirler” diyor.

Stroly, Tokyo’nun merkezindeki hareketli Shinjuku bölgesinin hareketli gece hayatını vurgulayan biri de dahil olmak üzere yaklaşık 10.000 etkileşimli dijital harita üretti. Bu, başkent hükümeti tarafından görevlendirildi.

Diğer haritalar, Japonya’nın en kuzeydeki ana adası olan Hokkaido’nun Tokachi süt çiftçiliği bölgesinde en iyi peynirin nerede bulunacağını ve Japonya dışındaki müşteriler için çalışmayı içeriyor.

Halk için Stroly’nin haritalarını kullanmak ücretsiz. Bunun yerine parasını, çoğunlukla turizm ve ulaşım sektöründeki müşterilerinin yıllık aboneliklerini alarak kazanıyor.

Kadınların sektördeki yeri

Machi Takahashi, “2015 yılında kendi işimi kurmayı düşünmeye başladığımda, bu bilgi teknolojisi alanında kadın yoktu. Bu yüzden bu topluluğa girmenin yolunu bulmam gerekiyordu. Bana yardım etmesi için Japonya’daki herhangi biri yerine Silikon Vadisi’ndeki Women’s Startup Lab’den ABD merkezli Japon girişimci Ari Horie ile iletişime geçmem gerekti.” diyor.

Stroly daha sonra Osaka Innovation Hub adlı yeni bir bölgesel iş destek ajansı tarafından mentorluk verilen ilk start-up’lardan* biri olarak seçildi. Takahashi’nin Japon yatırım bankası Daiwa Securities’den fon almayı başardığı yer burasıydı. Firma daha sonra Kyoto City’nin başlangıç ​​fonundan da para aldı.

Kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluk Japonya’ya özgü değil. ABD’de bile, geçen yıl yeni girişimlere yatırım yapan risk sermayesinin sadece %2’si kadınlara gitti.

ABD’li spor yıldızı Serena Williams, geçen ay Vogue dergisi için “tenisten uzaklaştığını” açıkladığı bir makalede, bunun kendi yatırım fonu Serena Ventures’ı kurmasının bir nedeni olduğunu söyledi.

Williams, “Bazen beğeni benzerini çeker. Erkekler birbirlerine o büyük çekleri yazıyorlar ve bunu değiştirebilmemiz için bana benzeyen daha fazla insanın o pozisyonda olması ve parayı kendilerine geri vermesi gerekiyor.”” diye yazdı.

Takahashi de aynı fikirde. “Karar alma rolleri de çoğunlukla erkeklere ait. Bence kadın girişimciler tarafından ele alınan sorunları ve konuları anlayamazlar” diyor.

“İki yerine tek ayak üzerinde bir maraton kazanmaya çalışıyorsunuz”

Japon hükümeti, 2015’ten 2020’ye kadar olan beş yılı, ülkedeki kadın yöneticilerin oranını toplamın %30’una ulaşmak için neredeyse üç katına çıkarmak için kullanmak istemişti. Bununla birlikte, mevcut seviye, küresel ortalama %31 ile karşılaştırıldığında sadece %15’ti. Ve ülkenin Finansal Hizmetler Ajansı’na göre, Japon risk sermayesi şirketlerinin %1’inden daha azı kadınlar tarafından yönetiliyor.

Kathy Matsui, yakın zamanda Tokyo’da Yumiko Murakami ve Seki Miwa ile birlikte başlattığı böyle bir firma olan MPower Partners’a liderlik ediyor. Yatırım bankası Goldman Sachs Japan’ın eski başkan yardımcısı olan Matsui, 1990’lardan bu yana Japon hükümetini işletmeler arasındaki cinsiyet oranını iyileştirmeye teşvik eden “kadın bilimi” ile tanınıyor.

Matsui, “Japonya’da şimdiye kadar tanıştığımız girişimcilerin ve kurucuların büyük çoğunluğunun erkek olduğunu söyleyebilirim. Ancak start-up’ları düşündüğümüzde, yıkıcı işler, yaşamı değiştiren teknolojiler yaratmak için inovasyonu kullanmaya çalışıyorlar. Ve bir start-up olarak potansiyel yetenek havuzunuzdan nüfusun yarısını hariç tutuyorsanız, zaten iki yerine tek ayak üzerinde bir maraton kazanmaya çalışıyorsunuz.” diyor.

Kyoto’da, Takahashi’nin dijital turizm pazarında bir boşluk bulmadaki başarısı, erkek egemen kuralının bir istisnası olabilir. Japonya’nın işgücünde daha eşit bir temel oluşturmak için hala zorlu bir mücadele olduğu inkar edilemez.

Peki Takahashi’nin genç girişimcilere ve özellikle kadın girişimcilere tavsiyesi var mı? Takashi, “Ekosisteme atla. Sahada birini tanımak çok kolay. Birini tanıdıktan sonra, işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan harika bir ağ mevcut.” diyor.

*: Herhangi bir soruna çözüm amacıyla kurulan şirketlerdir.