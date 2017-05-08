Japonya’da Yaşanan Nükleer Felaketin Etkisi Dünya Çapında

Japonya’nın Fukushima-Daiichi nükleer reaktöründe yaşanan felaketin üzerinden 5 yıl geçti ve felaketin uzun süreli etkileri ortaya çıkmaya başlıyor.

Japonya’da yaşanan nükleer felaketin sonuçları dünya çapında oldu ve bu felaketle ilgili ilk toplu araştırma sonuçlarını vermeye başladı. Norwegian Institute for Air Research araştırmacıları felaketin insanlığa uğrattığı zararı açıkladı.

Araştırmacıların raporlarına göre radyasyonun %80’i kuzey ve güney kutuplarında suya ve buza karıştı. geriye kalan radyasyon ise dünyada yaşayan herkese bulaştı. Dünyada yaşayan insanlara kişi başı yaklaşık olarak 0.1 milisievert radyasyon etki etti. Bu da yaklaşık olarak bir röntgen çekiminde etki eden miktar.

Bu miktarda radyasyon pek etkili değil ancak yaşanan felaketin etkileri yıllar geçtikçe artıyor. Yine de hesaplamalara göre insan başına 3.65 milisievert radyasyon etki edecek. Ortalama bir MR taramasında bir insan yaklaşık 15 milisievert radyasyona maruz aklıyor. Radyasyon hastalığı yaşamak için de 1000 milisievert radyasyona maruz kalmak gerekiyor.