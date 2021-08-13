Cardano (ADA) 2 dolara göz kırptı!

Proof-of-Stake blok zincirinin yerel kripto para birimi Cardano (ADA), bugün erken saatlerde OKEx borsasında 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,99 dolara ulaştı. Yalnızca bir hafta içerisinde %42 yükseldikten sonra 16 Mayıs’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,45 dolardan %20’den daha az uzakta.

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CoinMarketCap verileri, ADA’nın ilk 50 kripto para birimi arasında en iyi performans gösteren altcoin olduğunu gözler önüne seriyor. Piyasa değeri sıralamasına göre 5. Sırada yer alan ADA, 3. sıradaki BNB’yi yerinden edebilir.

Cardano için gündem oldukça yoğun. Listelenme şartlarının oldukça zor olduğu Japonya’da onay alan Cardano, büyük bir başarı elde etti. IOHK’nın gündemini yakından takip edenler için ADA yükselişi şaşırtıcı değil.

ADA fiyatı, piyasa düşüş trendi içerisinde iken bile 1 doların altına düşmedi. 1 dolar seviyesini güçlü bir şekilde koruyan ADA’nın 2 doları aşması, kripto parayı yeni bir ATH seviyesine ulaştırabilir. Günlük grafik incelendiğinde RSI aşırı alım bölgesinde seyrini sürdürüyor.

Bu sırada Hoskinson, Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin ikinci en büyük blok zincirini ısrarla reddetmesi nedeniyle yakın zamanda kaynama noktasına ulaşan Bitcoin ve. Ethereum tartışmasına katıldı. Cardano yaratıcısı, kripto evangelisti Anthony Pompliano’ya verdiği yanıtta, Bitcoin’den daha iyi olduğunu iddia ederek ortak bulunmasına yardımcı olduğu rakip projeyi övdü. Temmuz ayında Hoskinson, Lex Fridman röportajı sırasında kripto kralını, bira göbeği olan tükenmiş bir futbol yıldızına benzetmişti.

No it's better — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 13, 2021

Dün, Twitter CEO’su Jack Dorsey, projeyi “dolandırıcılık” olarak tanımlayan bir tweetin ekran görüntüsünü paylaştı. Tweet, Ethereum topluluğu tarafından tepkiyle karşılandı.