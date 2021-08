Cardano (ADA) 2 dolara göz kırptı!

Kripto para piyasasında çeşitli coin ve tokenların yanında bir de değeri 1 ABD dolarına sabitlenmiş stablecoinler bulunmakta. Piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve arzı talebe göre belirlenen bu stablecoinler, geleceğin finansal sisteminin en önemli parçası olabilir mi? Peer-to-peer bir ödeme teknolojisi şirketi olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire açıkladı.

En büyük dijital ödeme şirketlerinden biri olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire, stablecoinlerin verimliliği ve ABD bankacılık sistemindeki parlak geleceği hakkında yorum yaptı. Allaire, stablecoin piyasasının sunduğu istikrarı ve düşük riski geleneksel bankacılık sistemininkiyle karşılaştırdı. CEO şu ifadeleri kullandı:

"Stablecoins are becoming so big that they are going to be part of that regulated federal banking system," says @CirclePay CEO @jeallaire. "Every single one of these changes along the way in what we disclose we've been very clear across the board." pic.twitter.com/M3vsFPa9mI

— Squawk Box (@SquawkCNBC) August 12, 2021