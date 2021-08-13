Kripto Para
Cardano (ADA) 2 dolara göz kırptı!
Proof-of-Stake blok zincirinin yerel kripto para birimi Cardano (ADA), bugün erken saatlerde OKEx borsasında 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,99 dolara ulaştı. Yalnızca bir hafta içerisinde %42 yükseldikten sonra 16 Mayıs’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,45 dolardan %20’den daha az uzakta.
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CoinMarketCap verileri, ADA’nın ilk 50 kripto para birimi arasında en iyi performans gösteren altcoin olduğunu gözler önüne seriyor. Piyasa değeri sıralamasına göre 5. Sırada yer alan ADA, 3. sıradaki BNB’yi yerinden edebilir.
Cardano için gündem oldukça yoğun. Listelenme şartlarının oldukça zor olduğu Japonya’da onay alan Cardano, büyük bir başarı elde etti. IOHK’nın gündemini yakından takip edenler için ADA yükselişi şaşırtıcı değil.
ADA fiyatı, piyasa düşüş trendi içerisinde iken bile 1 doların altına düşmedi. 1 dolar seviyesini güçlü bir şekilde koruyan ADA’nın 2 doları aşması, kripto parayı yeni bir ATH seviyesine ulaştırabilir. Günlük grafik incelendiğinde RSI aşırı alım bölgesinde seyrini sürdürüyor.
Bu sırada Hoskinson, Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin ikinci en büyük blok zincirini ısrarla reddetmesi nedeniyle yakın zamanda kaynama noktasına ulaşan Bitcoin ve. Ethereum tartışmasına katıldı. Cardano yaratıcısı, kripto evangelisti Anthony Pompliano’ya verdiği yanıtta, Bitcoin’den daha iyi olduğunu iddia ederek ortak bulunmasına yardımcı olduğu rakip projeyi övdü. Temmuz ayında Hoskinson, Lex Fridman röportajı sırasında kripto kralını, bira göbeği olan tükenmiş bir futbol yıldızına benzetmişti.
No it's better
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 13, 2021
Dün, Twitter CEO’su Jack Dorsey, projeyi “dolandırıcılık” olarak tanımlayan bir tweetin ekran görüntüsünü paylaştı. Tweet, Ethereum topluluğu tarafından tepkiyle karşılandı.
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Kripto Para
Stablecoinler gelecekte bankaların gözdesi olabilir mi?
Kripto para piyasasında çeşitli coin ve tokenların yanında bir de değeri 1 ABD dolarına sabitlenmiş stablecoinler bulunmakta. Piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve arzı talebe göre belirlenen bu stablecoinler, geleceğin finansal sisteminin en önemli parçası olabilir mi? Peer-to-peer bir ödeme teknolojisi şirketi olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire açıkladı.
En büyük dijital ödeme şirketlerinden biri olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire, stablecoinlerin verimliliği ve ABD bankacılık sistemindeki parlak geleceği hakkında yorum yaptı. Allaire, stablecoin piyasasının sunduğu istikrarı ve düşük riski geleneksel bankacılık sistemininkiyle karşılaştırdı. CEO şu ifadeleri kullandı:
"Stablecoins are becoming so big that they are going to be part of that regulated federal banking system," says @CirclePay CEO @jeallaire. "Every single one of these changes along the way in what we disclose we've been very clear across the board." pic.twitter.com/M3vsFPa9mI
— Squawk Box (@SquawkCNBC) August 12, 2021
“Stablecoin’ler o kadar büyüyor ki, bu düzenlenmiş federal bankacılık sisteminin bir parçası olacaklar”
Allaire, Stablecoin piyasasının mevcut ticari banka sistemi gibi olduğunu savundu. Bir doların geleneksel banka hesaplarına yatırılmasının çok sayıda fayda sağladığını vurguladı . Bu artılar arasında borç verme sistemleri, yeniden varsayım, bir varlık sepetinin birikmesi ve hepsinden önemlisi, herhangi bir zamanda risk almadan kullanma özgürlüğü yer alıyor.
Jeremy Allaire ayrıca, hem stablecoinlerin hem de fiat bankacılık sisteminin yararlarındaki benzerlikleri karşılaştırdı. Stablecoinlerin düzenlenmiş federal bankacılık sistemine katılması durumunda bu benzerliklerin aynı pazar alanına dahil edileceğini iddia etti.
Değerleri 1 ABD dolarına sabitlenerek sabit bir değere sahip olsa ve oynaklıktan etkilenmeseler de, Allaire stablecoinlerde bile bir miktar oynaklık riski bulunduğunu kabul etti. Ancak ona göre bu durum “günümüz ödeme sistemlerinin özü”.
CEO, kripto piyasasının geleneksel finansal sistemlerden farklı olarak mutlak şeffaflık talep ettiğinin altını çizdi. Circle’ın stabilcoin topluluğu için güvenli ve düzenlenmiş bir sistem sağlama çabalarını da ekledi. Buna rutin olarak incelenen tüketici koruma politikaları da dahil.
Jeremy Allaire, stablecoin piyasasının güvenilir bir orta yol olduğunu iddia ediyor. Hem kripto şeffaflığını hem de fiat düzenlemelerini kapsadığını söylüyor.
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Kripto Para
Lionel Messi’nin PSG’ye transfer ücretinde kriptoyla ödeme de yer alıyor
Kimileri tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Lionel Messi’nin FC Barcelona’dan Paris Saint Germain (PSG) takımına transferi medyada büyük yankı buldu. Transferin arka planına bakıldığında Messi’nin alacağı ücretlerin içerisinde kripto da yer alıyor.
Messi, altyapı yılları da sayıldığında 20 yıl boyunca ve neredeyse tüm profesyonel kariyerini Barcelona kulübünde geçirdi. Onun için çok büyük bir değişiklik olsa gerek ki Messi, Barcelona kulübünden ayrılığını açıklayacağı toplantıya gözyaşları içerisinde çıkmıştı. Ancak artık 34 yaşına gelen Messi, kariyerine başka bir ülke ve kulüpte devam edecek. Paris St. Germain kulübüyle 2 yıllık anlaşma yapan Messi, anlaşmasında 3. yıla uzatma seçeneğini de bulunduruyor.
Reuters tarafından özel haber olarak duyurulan habere göre Messi’nin alacağı ücretler arasında Paris St. Germain kulübünün fan token’ı da yer alıyor. Ardından kulüpten gelen açıklama ile de Messi’ye verilen PSG fan tokenları, onun “hoşgeldin paketi” veya imza parası kapsamında yer alıyor. PSG fan tokenları, tokenların üreticisi olan Socios.com tarafından sağlanıyor.
PSG tarafından Messi’ye verilen fan tokenlarının miktarı veya ücretindeki yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak kulüp, Messi’nin büyük miktarda token aldığını söyledi. Kulüp ayrıca oyuncunun maaş bilgilerini de içeren genel finansal paketini de açıklamadı.
Kripto fan tokenları aslında Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto paralara benzerdirler. Ancak genellikle teknolojik altyapısı bazı spor kuruluşları tarafından sağlanıyor ve kulüplere sunuluyor. Yani aslında bu spor kuruluşları bir fan token’ı dolaşıma sürmek için Chiliz (CHZ) gibi blok zinciri hizmeti veren kripto paralarla anlaşıyorlar. Ardından teknik altyapı ile kulüpleri buluşturmak için de futbol kulüpleriyle anlaşıp isim haklarını alıyorlar ve kulüplerin kripto paraları da dolaşıma dahil edilmiş oluyor. Dolayısıyla herkesin fayda sağladığı bir durum oluşuyor.
PSG’nin fan tokenı da $PSG kısaltmasını kullanıyor ve Socios ile anlaşmalı olarak Chiliz blok zinciri altyapısıyla 2020’nin Ocak ayında piyasaya sürüldü. Token’ın asıl amacı taraftarların kulüple etkileşime girebilmesini ve çevrimiçi olarak yapılan bazı oylamalara katılabilmesini sağlamak. Örneğin daha önceden PSG kulübü, taraftarların, takım kaptanının kol bandında yazacak olan mesajı belirlemesini sağlamıştı.
PSG fan tokenı, geçen hafta Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasının ardından çıkan PSG’ye transfer olacağı dedikodularının yayılmasının ardından fiyatını neredeyse 3 katına çıkarmıştı. 22 dolar seviyelerinden alıcı bulan tokenlar, haberin ardından 61 doların üstüne çıkmıştı. Ardından 37 dolar seviyelerine gerileyen $PSG şu anda da 41 dolar seviyelerinden kendisine alıcı buluyor.
Türkiyede de geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübü kendi tokenı olan Fenerbahçe Token’ı Paribu ile anlaşmalı olarak ön satışa sunmuş ve satışa çıkan tokenlar saniyeler içerisinde tükenmişti. Türkiyedeki diğer kulüplerden bazılarının Chiliz altyapısıyla sunmuş olduğu taraftar tokenlar bulunsa da Fenerbahçe Token’ı diğerlerinden ayıran fark, tokenın Ethereum altyapısında kulüp bünyesinde yazılmış olması. Dolayısıyla Fenerbahçe, tokenıyla Türkiyedeki kendi tokenını yazan ilk kulüp olmuş oldu. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
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