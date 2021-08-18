Kripto Para
Çin Merkez Bankası, Shenzhen’deki 11 kripto para firmasını sıkıştırıyor!
Çin Merkez Bankası’nın Shenzhen şubesi, iddialara göre yasa dışı kripto para aktivitelerine karışmış 11 kripto firmasını kıskacına aldı. Kripto paralara savaş açarak kendi dijital parası dijital Yuan’ı halkına dayatan Çin’den gelen bu adım ile bahsi geçen 11 şirketin haricinde ülke içerisinde kripto para alanında hizmet veren her şirket artık tehdit altında gözüküyor.
Çin, özellikle geçtiğimiz aylar içerisinde kripto endüstrisine karşı ciddi adımlar atıyor. Bu adımların kapsamında dün yaşanan gelişme ile Çin Merkez Bankası konumunda olan Çin Halk Bankası’nın (People’s Bank of China) Shenzhen şubesi, yasadışı kripto para aktivitelerine karışmış 11 şirketi temizleyeceği söyleniyor.
Hükümete ait Shanghai Securities Journal’ın (Şanghay Menkul Kıymetler Gazetesi) haberine göre, Çin Halk Bankası’nın Shenzhen şubesi, yasadışı sanal para birimlerinin aktarılması gibi aktivitelere karıştığı şüphelenilen 11 şirketi sert yollarla düzeltmeyi planlıyor. Gazete ayrıca Çin Halk Bankası’nın finansal tüketicilerin teknoloji hakkında eğitilmesi ve risklerin önlenmesi için örnek bir projeyi hayata geçireceğini belirtti.
Çin’den gelen bu haber Çin’in kripto paralara karşı uygulamaya koyduğu hamlelerin hemen arkasından geldi. Kripto para ticareti ülkede yıllardır yasak olmasına karşın geçtiğimiz aylarda Çin hükümeti, kripto para madencilerine yaz ayları içerisinde tüm faaliyetlerini bitirmelerini ve toplanıp gitmelerini söylemişti. Bu hamle yalnızca Çin’de değil, tüm dünyada büyük bir yankı bulmuştu. Çünkü bazı verilere göre geçen sene global madencilik endüstrisinin üçte ikisinin Çin’de olduğu biliniyordu. Ancak Çin hükümetinin bu katı kararının ardından bu oran %50’nin altına düştüğü söyleniyordu. Büyük bir tehdit altında kalan kripto para madencilik şirketleri batma durumuna gelmiş ve kendilerine madencilik yapabilecekleri başka ülkeler aramaya başlamışlardı. Dünyada da bazı ülkeler bu madencilere kucak açmış ve kripto endüstrisinde daha fazla söz sahibi olmak adına ucuz elektrik, düşük vergi gibi imkanlar sunarak madencileri ülkelerine davet etmişlerdi.
Çin Merkez Bankası, kriptoyla savaş kapsamında ayrıca bankalara ve diğer ödeme kuruluşlarına tebligat göndererek kripto ile alakalı işlerine son vermelerini emretmişti. Finansal kuruluşların bu servislerini durdurmasından kayıt dışı endüstri de hasar almıştı.
Çin’de kripto paralara karşı yaşanan bu gelişmelerden endüstrideki bir çok kişi acı çekerken, ülkenin bu sert duruşunun yine de bir umut ışığı barındırdığı da söyleniyor.
China news isn’t good. Xi is an authoritarian leader who wants control over things. $BTC is the opposite of authoritarianism. Chinese citizens will always find a way to move assets outside the system but they are making it harder. Will take some time to play out. Keep the faith.
— Mike Novogratz (@novogratz) June 21, 2021
Çin hükümet lideri Şi Cinping’in totaliter bir lider olduğu ve halkını partisinin görüşleri doğrultusunda katı bir şekilde yönetmek ve insanları ilgilendiren her şeyi kontrolü altında tutmak istediği biliniyor. Kripto para endüstrisi ise merkeziyetsiz ve kontrol edilemeyen duruşuyla Çin’in politikalarına zıt yönde konum alıyor. Dolayısıyla Çin’den gelen bu sert adımların süreceği düşünülüyor. Çin ayrıca kripto paralara yasaklar getirirken yerine de kendi dijital parası dijital Yuan’ı getirmeye hazırlanıyor.
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Kripto Para
Dogecoin Vakfı, Elon Musk’ın temsilcisini ve Ethereum kurucusu Vitalik Butterin’i bünyesine katarak geri dönüyor
Dogecoin’in arkasındaki temel geliştirici ekip, yenilenmiş Dogecoin Vakfı üyelerini açıkladı. Yapılan duyuruya göre global ödeme yöntemi olmayı hedefleyen Dogecoin’in vakfının yeni danışman kadrosunda Ethereum eş kurucusu Vitalik Butterin ve Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen temsilcisi Jared Birchall gibi isimler yer alıyor.
Dogecoin topluluk üyeleri arasında öne çıkan isimlerden olan Gary Lachance, Jens Wiechers, Timotty Stebbing ile temel geliştirici ekipten Michi Lumin ve Ross Nicoll da vakfın yönetim kurulunda yer alacak.
Dogecoin manifestosunun yayımlanmasından hemen önce Nicoll yaptığı açıklamada vakfın, hali hazırdaki geliştirici kadrosunu değiştirmediğini ve Dogecoin’de tam zamanlı olarak çalışacak mühendisler de dahil olacak şekilde yeni personel alımının yapılabilmesi için bir temel sağlayacağını belirtti.
Some big news about the Dogecoin Foundation!
I also recommend checking out the board advisors page: https://t.co/GJxFUN1TmJ
A few folks you may have heard of in that group. https://t.co/0GrzUOJe4f
— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) August 17, 2021
Manifestoda Dogecoin, kendisini “Biz insanların gülümsemesini sağlayan kazara meydana gelmiş kripto hareketi, Dogecoiniz,” sözleriyle tanımlıyor ve temel amacının insanlar için bir para birimi geliştirmek olduğunu belirtse de Dogecoin‘e gülenlerin ve bir şakaya yatırım yapanların kim oldukları bazı kesimler tarafından merak ediliyor.
Her ne kadar Dogecoin, Nicoll’a göre bir manifestoya, internet sitesine ve bir vakfa sahip olsa da henüz bir tüzel kişilik değil. Ekip hala daha son detayları netleştirmek için çalışıyor ve ekip tarafından bir merkez ofis ile bir yol haritası açıklanmış değil.
Temel geliştirici ekip, Elon Musk 2019 yılında Dogecoin CEO’su olarak oylandığından beri kendisiyle birlikte çalıştıklarını açıklamışlardı ve planlarının bir şaka olarak başlayan kripto paralarını bir fincan kahve alabilmenizi sağlayan sağlam bir ödeme yöntemine dönüştürmek olduğunu söylemişlerdi. Bu planı hayata geçirebilmek için ise ekip, etkileyici bir danışman kadrosunu bir araya getirmişti.
Dogecoin Vakfı’nın danışman kadrosunda yer alan yatırım bankası Morgen Stanley’in eski başkan yardımcısı Jared Birchall esasen Elon Musk’ın temsilcisi ve uzun süredir iş arkadaşı olarak tanınıyor. Kendisi halihazırda Musk Vakfı’nın yönetim kurulunda yer alıyor ve Tesla ile SpaceX aile ofisinde yönetici olarak görev alıyor.
Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i kuran Bill Markus da Dogecoin’in uzun süreli geliştiricisi Max Keller ve Ethereum kurucu ortağı Vitalik Butterin ile birlikte danışman kadrosunda yer alan diğer bir isim.
Bir çok kişi, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Butterin’i olası bir seçim olarak görmüyordu. Ancak kendisinin Dogecoin’e karşı oldukça olumlu bir tavrı olduğu biliniyor. Hatta daha önceden YouTube üzerinde yayımlanan bir podcast’e katılan Butterin, Ethereum ile Dogecoin’in bir iş birliği yapabileceğinin sinyallerini vermişti.
Dogecoin, kripto para dünyasında hem olumlu hem de olumsuz bir çok yoruma maruz kalıyor. Kimileri Dogecoin’i farklı insanların bu dünyaya dahil olması ve kripto paralara giriş için güzel bir araç olduğunu düşünse de başka bir kesim de Dogecoin’in kripto para dünyasına zarar verdiğini düşünüyor. Karşıt görüşler söylenedursun Dogecoin geliştiricileri, yaptıkları çalışmalar ile bir varlık ortaya koymaya çalışıyor ve arkasında Elon Musk ve Mark Cuban gibi önemli isimleri almış durumda.
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Kripto Para
Audius Token, TikTok partnerliğinin ardından %150 artış yaşadı!
Audius’un sosyal medya devi TikTok entegrasyonu, kendi tokenı AUDIO’ya büyük bir artış yaşattı. Audius, bağımsız müzik sanatçılarına ürünlerini merkeziyetsiz olarak dağıtma imkanı sunuyor. TikTok’tan gelen bu hamle ile merkeziyetsiz platformların önem kazanması bekleniyor.
AUDIO’nun fiyatı, TikTok partnerliğinin açıklanmasının ardından henüz daha 24 saat geçmemişken %150 artış yaşadı. Binance platformunda dün kendisine 1.6 dolar seviyelerinden alıcı bulan AUDIO, fiyatını 4 doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Ancak daha sonra gelen satışların artması ve kar almalarla yaşanan düzeltmede fiyatı düşerek an itibariyle 3.2 dolar seviyesine geriledi. Tabi ki AUDIO’nun TikTok ile birlikte attığı bu adım, fiyatını tekrardan tarihinin en yüksek seviyesi olan 5 dolara çıkarmayı başaramadı.
Audius, bünyesindeki sanatçıları TikTok’un aylık 732 milyon aktif kullanıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Entegrasyon ile Audius, TikTok’un orjinal ses ve müziklerin üçüncü parti uygulamalardan TikTok ekosistemine sorunsuz bir şekilde getirilmesini sağlayan Sound Kit SDK’sına erişim hakkı elde eden ilk partnerlerden biri olacak. Bu yeni özellik ile de Audius sanatçıları, kendi parçalarını TikTok’a kolaylıkla getirebilecek ve böylece sosyal medya devi TikTok’un devasa kullanıcı kitlesi bu parçaları alarak kendi videolarında kullanabilecek.
📢 Announcing the Audius TikTok integration! 📢
You can now share your tracks directly from Audius to TikTok!
Follow and tag us in your videos using an Audius track for a chance to win 50 $AUDIO.
Official TikTok → https://t.co/mP0BKOjzRV pic.twitter.com/3ydBQq3GzL
— Audius 🎧 $AUDIO (@AudiusProject) August 16, 2021
Audius kurucusu Roneil Rumburg konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
“Bugün itibariylke şarkıları TikTok’a sokmak için uygulanan iş akışı biraz külfetli oluyor. Hatta bunu önlemek için bazı sanatçılar telefonlarını laptoplarının hoparlörüne dayayarak TikTok için sesleri yeniden kayıt etme yoluna gidiyor. Audius entegrasyonu ile Audius üzerinde içeriği bulunan sanatçılar bir tıklama ile içeriklerini TikTok’a getirebilecekler.”
Audius platformu hatırı sayılır bir geçmişe sahip ve bu geçmişte bünyesine oldukça önemli sanatçılar katmış durumda. Bu sanatçılar arasında Skrillex, Deadmau5, The Stafford Brothers, 3LAU, Alina Baraz gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin bir çoğu için de bu kripto dünyasına ilk adımları değil. Örneğin Deadmau5, son aylarda NFT dünyasında oldukça aktif. Geçen Aralık’ta Deadmau5, Worldwide Asset eXchange ile partnerlik yaparak birlikte 100 bin dolar değerinde bir NFT koleksiyonu çıkardılar. Ayrıca kendisi yine Mythical Games ile oynaması bedava oyunları Blankos Block Party oyunu için ortaklıklarını açıklamıştı.
TikTok’tan gelen bu adım ile hem TikTok, platformundaki içeriği arttıracak hem de bağımsız müzisyenler ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilecek gibi gözüküyor. Merkeziyetsiz platformlar için bu ortaklık oldukça önemli. Merkeziyetsiz müzik platformlar ile tüm yaratıcı içeriği oluşturan bağımsız sanatçıları altında ezen büyük prodüksiyon şirketleri aradan çıkartılmış oluyor. Diğer alandaki merkeziyetsiz oluşumlar da sanatçılara ve insanlara özgürlük sağlayarak kitlelere daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Yaratıcı içeriği sömürerek büyüyen koca bir dev haline gelmiş büyük şirketlere de bu sayede bir tekme vurulmuş oluyor. Gelecekte de Audius gibi merkeziyetsiz platformların daha fazla yaygınlaşarak içeriği üreten kişinin daha değerli konuma gelmesi bekleniyor.
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