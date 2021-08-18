Çin Merkez Bankası, Shenzhen’deki 11 kripto para firmasını sıkıştırıyor!

Çin Merkez Bankası’nın Shenzhen şubesi, iddialara göre yasa dışı kripto para aktivitelerine karışmış 11 kripto firmasını kıskacına aldı. Kripto paralara savaş açarak kendi dijital parası dijital Yuan’ı halkına dayatan Çin’den gelen bu adım ile bahsi geçen 11 şirketin haricinde ülke içerisinde kripto para alanında hizmet veren her şirket artık tehdit altında gözüküyor.

Çin, özellikle geçtiğimiz aylar içerisinde kripto endüstrisine karşı ciddi adımlar atıyor. Bu adımların kapsamında dün yaşanan gelişme ile Çin Merkez Bankası konumunda olan Çin Halk Bankası’nın (People’s Bank of China) Shenzhen şubesi, yasadışı kripto para aktivitelerine karışmış 11 şirketi temizleyeceği söyleniyor.

Hükümete ait Shanghai Securities Journal’ın (Şanghay Menkul Kıymetler Gazetesi) haberine göre, Çin Halk Bankası’nın Shenzhen şubesi, yasadışı sanal para birimlerinin aktarılması gibi aktivitelere karıştığı şüphelenilen 11 şirketi sert yollarla düzeltmeyi planlıyor. Gazete ayrıca Çin Halk Bankası’nın finansal tüketicilerin teknoloji hakkında eğitilmesi ve risklerin önlenmesi için örnek bir projeyi hayata geçireceğini belirtti.

Çin’den gelen bu haber Çin’in kripto paralara karşı uygulamaya koyduğu hamlelerin hemen arkasından geldi. Kripto para ticareti ülkede yıllardır yasak olmasına karşın geçtiğimiz aylarda Çin hükümeti, kripto para madencilerine yaz ayları içerisinde tüm faaliyetlerini bitirmelerini ve toplanıp gitmelerini söylemişti. Bu hamle yalnızca Çin’de değil, tüm dünyada büyük bir yankı bulmuştu. Çünkü bazı verilere göre geçen sene global madencilik endüstrisinin üçte ikisinin Çin’de olduğu biliniyordu. Ancak Çin hükümetinin bu katı kararının ardından bu oran %50’nin altına düştüğü söyleniyordu. Büyük bir tehdit altında kalan kripto para madencilik şirketleri batma durumuna gelmiş ve kendilerine madencilik yapabilecekleri başka ülkeler aramaya başlamışlardı. Dünyada da bazı ülkeler bu madencilere kucak açmış ve kripto endüstrisinde daha fazla söz sahibi olmak adına ucuz elektrik, düşük vergi gibi imkanlar sunarak madencileri ülkelerine davet etmişlerdi.

Çin Merkez Bankası, kriptoyla savaş kapsamında ayrıca bankalara ve diğer ödeme kuruluşlarına tebligat göndererek kripto ile alakalı işlerine son vermelerini emretmişti. Finansal kuruluşların bu servislerini durdurmasından kayıt dışı endüstri de hasar almıştı.

Çin’de kripto paralara karşı yaşanan bu gelişmelerden endüstrideki bir çok kişi acı çekerken, ülkenin bu sert duruşunun yine de bir umut ışığı barındırdığı da söyleniyor.

China news isn’t good. Xi is an authoritarian leader who wants control over things. $BTC is the opposite of authoritarianism. Chinese citizens will always find a way to move assets outside the system but they are making it harder. Will take some time to play out. Keep the faith. — Mike Novogratz (@novogratz) June 21, 2021

Çin hükümet lideri Şi Cinping’in totaliter bir lider olduğu ve halkını partisinin görüşleri doğrultusunda katı bir şekilde yönetmek ve insanları ilgilendiren her şeyi kontrolü altında tutmak istediği biliniyor. Kripto para endüstrisi ise merkeziyetsiz ve kontrol edilemeyen duruşuyla Çin’in politikalarına zıt yönde konum alıyor. Dolayısıyla Çin’den gelen bu sert adımların süreceği düşünülüyor. Çin ayrıca kripto paralara yasaklar getirirken yerine de kendi dijital parası dijital Yuan’ı getirmeye hazırlanıyor.