Jabra, gerçek kablosuz kulaklıklarının en yeni versiyonu olan Jabra Elite 5‘i tanıttı. Hibrit Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikli kulaklık, Qualcomm QCC3050 Bluetooth işlemci tarafından desteklenmektedir.

Hibrit Aktif Gürültü Önleme (ANC), Qualcomm’un QCC3050 Bluetooth yonga seti tarafından yönetiliyor. Hibrit ANC, kulak içinde geri beslemeli mikrofonlar ve dışarıda ileri beslemeli mikrofonlar kullanır. ANC, ayrıca daha geniş bir frekans aralığında gürültü gidermeyi daha güvenilir hale getiriyor.

Jabra Elite 5 ayrıca Qualcomm aptX Audio, AAC ve SBC codec bileşenlerinin yanı sıra 6 mm hoparlörlere sahiptir. Ayrıca, müşterilere Spotify Tap Playback’e erişim sağlamak için Spotify ile ortaklık kuruldu.

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Kulakiçi kulaklıklar, ANC açıkken 7 saatlik bir çalma süresine sahiptir (kasayla birlikte 28 saat). Elite 5’in özellikleri burada bitmiyor; kulakiçi kulaklıklar ayrıca ayarlanabilir bir EQ’ya sahiptir ve dayanıklıdır (IP55), böylece hem kuru hem de ıslak koşullarda kullanılabilir.

Jabra Elite 5’in tüm özellikleri

Form faktörü: Kulak içi gerçek kablosuz kulaklıklar

Daha fazla gürültüyü engellemek için Hibrit ANC

Net aramalar için 6 mikrofonlu arama teknolojisi

6 mm hoparlörler

Bluetooth Multipoint ile cihazlar arasında geçiş yapın

Şarj süresi 180 dakikaya kadar

Hızlı şarj Şarj kutusunda kulakiçi kulaklıkları 10 dakika şarj ederken 1 saate kadar kullanım

Bluetooth sürümü: 5.2

Bluetooth profilleri: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2

IP derecelendirmesi IP55

LED özellikleri ve işlevleri: Pil durumu, Bluetooth eşleştirme

Desteklenen ses codec bileşenleri: AAC, Qualcomm aptX, SBC

Mikrofon tipi: MEMS

Uygulama desteği: Jabra Sound+

Sesli asistan etkin: Amazon Alexa, Siri, Google Asistan (yalnızca Android)

Diğer özellikler: Spotify Tap, Google Fast Pair, MyControls

Pil: Müzik süresi toplam ANC kapalı (kulaklıklar ve şarj kutusu): 36 saate kadar; Müzik zamanı ANC kapalı (kulaklık): 9 saate kadar; ANC (kulaklık) ile müzik süresi: 7 saate kadar; ANC ile müzik süresi (kulaklık ve şarj kutusu): 28 saate kadar

Kablosuz şarj etme

Fiyat 149 Dolar