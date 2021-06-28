Binance CEO ’sundan Bitcoin açıklaması: Panik yapmayın!

Binance CEO ’su Changpeng Zhao, Bitcoin düşüşü ile alakalı bir açıklama yaptı. CZ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yatırımcılara Bitcoin düşüşünden dolayı panik yapmamaları gerektiğini söyledi.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın CEO ’su Changpeng Zhao, sabırsız olanların ve panik yapanların bu piyasada asla kâr elde edemeyeceğini söylüyor. Her ne kadar düşüş yaşanırsa yaşansın uzun vadede yukarı yönlü bir piyasa olduğunu söyleyen Binance CEO ‘su, Bitcoin ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

Still worried about #bitcoin going to zero? Relax and think. It won't. On top of many other reasons, it is now legal tender in a few countries. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 26, 2021

“Hâlâ Bitcoin’in sıfıra inmesi konusunda endişeli misiniz? Rahatlayın ve düşünün. Bu olmayacak. Birçok nedene ek olarak, artık birkaç ülkede yasal.”

CZ, piyasa üzerindeki manipülasyonlara da kulak asılmaması gerektiğini ve hodl yapmanın iyi bir strateji olduğunu vurguluyor. Bilindiği üzere Elon Musk attığı tweetler ile piyasayı ciddi derecede etkileyebiliyor ve CZ ile zaman zaman da birbirlerine göndermeli paylaşımlar yapıyorlar. Hatta CZ, geçtiğimiz aylarda Musk’ın manipülatif söylemleri nedeniyle Musk’ı Twitter’dan takip etmeyi bırakmıştı.

CZ ayrıca Binance’ın BNB’sinin (Binance Coin) henüz ATH elde etmediğini de sürekli dile getiriyor. BNB 600 dolar seviyelerinde iken CZ bu seviyenin hala bir dip seviyesi olduğunu ve yükselişini sürdüreceğini söylemişti. CZ bu ifadesini yineledi. Mayıs ayının ortaları ile başlayan düşüş ile birlikte BNB fiyatı da %50’den fazla değer kaybederek düştü ve yazı sırasında 284 dolardan işlem görüyor.

#bnb not at ATH, so it is in a dip. NFA. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 27, 2021

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor da CZ ile aynı görüşte. Bitcoin düşüşünün Çin’den gelen olumsuz haberlerden kaynaklandığını ve BTC madencilerinin taşınmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Saylor, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtiyor.