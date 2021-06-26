TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!

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*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.

TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html

Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eray kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!

Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz

*PES 2021 Hediyesi İçin*

Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 panel yenileme hızı: #90Hz” örneğinde olduğu gibi doğru hertz değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.