İsviçre Şehri, Lugano Vergi Ödemeleri İçin Tether İle Ortaklık Kurdu!

İsviçre’deki Lugano Şehri, teknolojik ilerlemesini sürdürmek ve şehir sakinlerinin vergilerini kripto para birimleri aracılığıyla ödemelerine imkan sunabilmek için Tether Operations Limited ile ortaklık kurdu.

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İkiliden yapılan açıklamaya göre, ortaklık Avrupa’da blok zincirinin benimsenmesi için bir mükemmellik merkezi oluşturmaya yardımcı olurken, Avrupa Birliği’ndeki yeni teknoloji için kilit bir merkez haline geldiği için Lugano’nun blok zinciri altyapısını ölçeklendirmeye yardımcı olacak.

Lugano Belediye Başkanı Michele Foletti, blok zincir teknolojisi ve şehri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Lugano geleceğine yatırım yapıyor. Son yıllarda şehir, MyLugano uygulaması ve LVGA Points ödeme tokenı, Lugano dijital frangı ve 3Achain blok zinciri altyapısı dahil olmak üzere blok zinciri tabanlı çözümleri zaten uygulamaya koydu. Bu teknolojiye, teknolojiyi ölçeklendirme potansiyeline kuvvetle inanıyoruz, – ve Tether ile entegre işbirliğimiz – daha iyi ve daha açık, şeffaf ve akıllı bir şehir inşa edecek.”

Ortaklık, bu yılın Ekim ayında “Bitcoin Dünya Zirvesi” olarak adlandırılan yaklaşan etkinlikte, iletişim özgürlüğü ve finans konusundaki derin konuşmaları sınırlayan temayla, blok zincir yenilikleri için devrimin hedefleri olan yönler olarak kente destek verecek.

Tether, Lugano’daki işletmelerinin esnekliğini dönüştürmesine yardımcı olacak ve işletmeler stablecoinleri hizmetleri için bir ödeme aracı olarak kabul etmeye başlamada destek bulacaklar. Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, bu ve daha hedefli yeniliklerin yönetim kurulunda gerçekleşmesi için teknolojik altyapıyı sağlayacak.

Duyuruya göre, Lightning Network, Tether’in desteğiyle şehrin hizmetlere entegre edeceği çözümlerden biri olacak. Lightning Network, güvenlik, güvensizlik veya gizlilikten ödün vermeden blok zincir ile ilişkili ölçeklenebilirlik engellerinin üstesinden gelen belirgin, yüksek oranda ölçeklenebilir ve sağlam bir ödeme sistemi haline geldi.

Ortaklık ayrıca Bitcoin, Tether ve belirli CHF tabanlı stablecoinler için güvence altına alınan resmi onaylarla kripto para ile yıllık vergilerin ödenmesini de içeriyor. Bu sayede fonlar farklı hizmet sağlayıcılar aracılığıyla yerel FIAT para birimine çevrilecek. Bu hareket, Lugano’yu dünyada tam bir kripto para ödeme ekonomisi uygulayan ilk şehirlerden biri yapıyor.

Lugano-Tether vergi anlaşması, ABD’nin Colorado Eyaletinin bu yaz kripto para yoluyla vergi ödemelerini kabul etmeye başlamayı planladığı benzer bir açıklamanın hemen ardından geldi. Görünüşe göre kripto paraların şehirler nezdinde kullanımları günden günde yasallaşıyor.